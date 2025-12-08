MacBook Air, con l'offerta Amazon lo sconto è esagerato

Apple

A Natale diventiamo tutti più buoni, anche Amazon con le sue offerte uniche. Come quella che troviamo oggi per il MacBook Air con chip M4, ultima versione del PC super leggero di Apple. Grazie alla promo disponibile su Amazon approfitti di un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Infatti, oltre allo sconto fisso del 23% puoi aggiungere anche un coupon lampo del valore di 29,94 euro. Il risparmio netto è di quasi 300 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Questa ultima versione del MacBook Air assicura prestazioni top ed è progettata appositamente per il mondo della produttività e creatività. Supporta tutte le principali app per il foto editing e il video editing, grazie all’ottimo processore M4 progettato per Apple Intelligence, la piattaforma AI per i dispositivi mobile dell’azienda di Cupertino. All’interno trovi anche 16 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte. Non perdere questa occasione, può terminare da un momento all’altro.

MacBook Air: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta natalizia da non farsi assolutamente scappare. Da oggi su Amazon trovi il MacBook Air di ultima generazione in promo con uno sconto del 23% a cui aggiungere un coupon automatico di 29,94 euro. In questo modo il prezzo finale è di 854,05 euro con uno sconto totale che sfiora il 26%. La bontà della promo la si intuisce anche dal risparmio che sfiora i 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

La disponibilità del PC portatile Apple è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026.

MacBook Air: le caratteristiche tecniche

Il MacBook Air con chip M4 è l’ultima versione del PC portatile di Apple, uno dei modelli più amati dagli utenti soprattutto in ambito lavorativo. Le novità di questa ultima versione sono molto interessanti, soprattutto grazie alla presenza del processore M4.

Il MacBook Air si contraddistingue come sempre per il suo design super compatto e sottilissimo. La versione in promo oggi è dotata di un display Liquid Retina da 13,6 pollici ad altissima risoluzione e che assicura una qualità delle immagini e dei colori elevatissima. Il cuore di questo notebook è il chip Apple M4, che offre prestazioni elevatissime in un design completamente silenzioso, essendo privo di ventola. Questa potenza si traduce in una fluidità eccezionale sia nel multitasking , sia nel montaggio video professionale con app come Final Cut Pro.

Il chip M4 integra un Neural Engine ulteriormente velocizzato, rendendo il MacBook Air un dispositivo nativo per Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale di Apple. Questa integrazione sblocca livelli mai visti di produttività e creatività, consentendo l’upscaling di immagini con AI, l’esecuzione di modelli linguistici di grandi dimensioni e l’utilizzo di funzionalità avanzate come gli Strumenti di scrittura per riassumere o correggere testi, e Image Playground per la creazione istantanea di immagini.

La batteria assicura un’autonomia straordinaria, coprendo un’intera giornata con un singolo ciclo di ricarica. La connettività include la ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt 4 e la porta per jack audio, garantendo versatilità in ogni contesto. Non manca la videocamera FaceTime per le videochiamate di lavoro.

