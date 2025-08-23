Amazon, MacBook a prezzo mai visto prima: è l'affare del giorno

Apple

Il punto di riferimento nel mondo dei notebook ultraportatili. Non servono molte altre parole per descrivere cos’è oggi (e cosa è stato anche negli anni passati) il MacBook Air. Il più piccolo e leggero dei portatili della Casa della Mela morsicata ha segnato un’epoca, spalancando le porte a laptop sempre più sottili e leggeri.

Il tutto senza dover fare alcuna rinuncia sul fronte delle performance e dei possibili utilizzi. Complice una scheda tecnica di altissimo livello, il MackBook Air può essere utilizzato per lavorare – anche utilizzando applicativi piuttosto esigenti come quelli del montaggio video o fotoritocco – giocare, divertirsi e molto altro ancora.

Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, poi, puoi approfittare di un prezzo che non capita troppo spesso di vedere. Il modello con schermo da 13,6 pollici è disponibile al minimo storico e puoi scegliere di pagare a rate senza oneri aggiuntivi: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

MacBook Air a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promo di oggi su Amazon per l’ultrabook Apple è di quelle a cui è difficile dire di no. Non solo potrai acquistarlo al prezzo più basso di sempre (diverse centinaia di euro in meno rispetto al listino), ma potrai scegliere anche di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria.

Il MacBook Air da 13,6 pollici è disponibile con uno sconto del 24%: comprandolo adesso lo paghi 949 euro anziché 1.249 euro come da listino. Fare i conti non è affatto difficile: ti costa ben 300 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore californiano.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono scegliere di pagare a rate senza oneri aggiuntivi. In questo modo, il MacBook Air 13 pollici costa 189,80 euro al mese per 5 mesi.

MacBook Air 13 pollici scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Progettato per accompagnarti ovunque, il MacBook Air 2025 è la perfetta sintesi tra portabilità estrema e performance di altissimo livello. Il design ultraleggero e compatto si sposa con una batteria che dura fino a 18 ore, liberandoti dalla necessità di ricariche frequenti.

Al suo cuore pulsa il chip Apple M4, che garantisce una velocità e una fluidità straordinarie, rendendo il multitasking un’esperienza senza sforzo, anche con app professionali o giochi dalla grafica complessa. Grazie a questo processore, il notebook è in grado di supportare pienamente Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale che rende più intuitive le tue attività, il tutto con una privacy e una sicurezza dei dati di altissimo livello.

Il display Liquid Retina da 13,6" è uno spettacolo per gli occhi, offrendo un miliardo di tonalità di colori, contrasto elevato e dettagli nitidi che fanno risaltare foto e video, rendendo anche il testo incredibilmente definito.

Per le tue videochiamate, il MacBook Air è dotato di una videocamera Center Stage da 12MP, tre microfoni di alta qualità e quattro altoparlanti con audio spaziale, garantendo che tu possa sempre farti vedere e sentire al meglio.

In termini di connettività, il notebook è estremamente versatile. Include due porte Thunderbolt 4 per trasferimenti dati fulminei e la possibilità di collegare fino a due monitor esterni. La porta di ricarica MagSafe garantisce una connessione sicura e rapida, mentre la presenza di un jack per cuffie, il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.3 completano le opzioni di connessione, rendendolo un vero e proprio centro di lavoro e intrattenimento mobile.

