Libero
OFFERTE

Amazon, MacBook a prezzo mai visto prima: è l'affare del giorno

Sconto senza precedenti per l'ultrabook della Casa di Cupertino. Sottile e leggero, garantisce performance da primo della classe. Oggi lo paghi pochissimo.

Pubblicato:

MacBook Air 2025 Apple

Il punto di riferimento nel mondo dei notebook ultraportatili. Non servono molte altre parole per descrivere cos’è oggi (e cosa è stato anche negli anni passati) il MacBook Air. Il più piccolo e leggero dei portatili della Casa della Mela morsicata ha segnato un’epoca, spalancando le porte a laptop sempre più sottili e leggeri.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Il tutto senza dover fare alcuna rinuncia sul fronte delle performance e dei possibili utilizzi. Complice una scheda tecnica di altissimo livello, il MackBook Air può essere utilizzato per lavorare – anche utilizzando applicativi piuttosto esigenti come quelli del montaggio video o fotoritocco – giocare, divertirsi e molto altro ancora.

Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, poi, puoi approfittare di un prezzo che non capita troppo spesso di vedere. Il modello con schermo da 13,6 pollici è disponibile al minimo storico e puoi scegliere di pagare a rate senza oneri aggiuntivi: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

MacBook Air 13 pollici

MacBook Air 13 pollici

949,00 €1.249,00 € -300,00 € (24%)

Scopri le nostre offerte su Telegram

MacBook Air a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promo di oggi su Amazon per l’ultrabook Apple è di quelle a cui è difficile dire di no. Non solo potrai acquistarlo al prezzo più basso di sempre (diverse centinaia di euro in meno rispetto al listino), ma potrai scegliere anche di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria.

Il MacBook Air da 13,6 pollici è disponibile con uno sconto del 24%: comprandolo adesso lo paghi 949 euro anziché 1.249 euro come da listino. Fare i conti non è affatto difficile: ti costa ben 300 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore californiano.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono scegliere di pagare a rate senza oneri aggiuntivi. In questo modo, il MacBook Air 13 pollici costa 189,80 euro al mese per 5 mesi.

MacBook Air 13 pollici

MacBook Air 13 pollici

949,00 €1.249,00 € -300,00 € (24%)

MacBook Air 13 pollici scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Progettato per accompagnarti ovunque, il MacBook Air 2025 è la perfetta sintesi tra portabilità estrema e performance di altissimo livello. Il design ultraleggero e compatto si sposa con una batteria che dura fino a 18 ore, liberandoti dalla necessità di ricariche frequenti.

Al suo cuore pulsa il chip Apple M4, che garantisce una velocità e una fluidità straordinarie, rendendo il multitasking un’esperienza senza sforzo, anche con app professionali o giochi dalla grafica complessa. Grazie a questo processore, il notebook è in grado di supportare pienamente Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale che rende più intuitive le tue attività, il tutto con una privacy e una sicurezza dei dati di altissimo livello.

Il display Liquid Retina da 13,6" è uno spettacolo per gli occhi, offrendo un miliardo di tonalità di colori, contrasto elevato e dettagli nitidi che fanno risaltare foto e video, rendendo anche il testo incredibilmente definito.

Per le tue videochiamate, il MacBook Air è dotato di una videocamera Center Stage da 12MP, tre microfoni di alta qualità e quattro altoparlanti con audio spaziale, garantendo che tu possa sempre farti vedere e sentire al meglio.

In termini di connettività, il notebook è estremamente versatile. Include due porte Thunderbolt 4 per trasferimenti dati fulminei e la possibilità di collegare fino a due monitor esterni. La porta di ricarica MagSafe garantisce una connessione sicura e rapida, mentre la presenza di un jack per cuffie, il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.3 completano le opzioni di connessione, rendendolo un vero e proprio centro di lavoro e intrattenimento mobile.

MacBook Air 13 pollici

MacBook Air 13 pollici

949,00 €1.249,00 € -300,00 € (24%)

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963