Apple MacBook a prezzo stracciato: va comprato prima che termini

Promozione senza precedenti per l'ultrabook della Mela Morsicata. Risparmi centinaia di euro e fai un vero affare su uno dei migliori laptop in commercio.

Apple

Un compagno di lavoro o gioco sul quale fare sempre affidamento. Non ci vuole molto per capire, infatti, che il MacBook Air di ultima generazione (lanciato sul mercato poco più di 6 mesi fa) è tra i migliori ultrabook e laptop disponibili in commercio.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

La scheda tecnica del nuovo MacBook Air da 13,6 pollici parla chiaro: l’ultrabook della Casa di Cupertino non pone limiti di alcun genere. Che tu voglia utilizzarlo per lavorare, per svagarti o per giocare poco importa: il laptop eccelle in tutte le attività senza accusare rallentamenti di alcun genere.

La promozione di oggi su Amazon ti permette di acquistare l’ultima versione dell’ultrabook della Mela Morsicata a un prezzo mai visto. E per gli iscritti ad Amazon Prime, tutto diventa ancora più conveniente: potrai pagare a rate e riceverai uno sconto ulteriore di 60 euro.

MacBook Air 13,6 pollici

MacBook Air 13,6 pollici

MacBook Air 13,6 pollici

MacBook Air 13,6 pollici

MacBook Air a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

L’offerta di oggi sul MacBook Air 2025 è di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero. La promozione garantita da Amazon, infatti, fa scendere il prezzo al minimo storico (puoi risparmiare centinaia di euro sul listino) e puoi scegliere se pagare a rate senza oneri aggiuntivi. Ma procediamo con ordine.

Il MacBook Air 2025 (in tutte e quattro le colorazioni) è disponibile con uno sconto del 24% al prezzo più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Comprandolo adesso lo paghi 949,00 euro anziché 1.249,00 euro. Un risparmio di ben 300 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono poi scegliere di pagare a rate a tasso zero e senza spese di istruttoria. In questo modo, il MacBook Air 2025 costa 189,80 euro al mese per cinque mesi.

Gli studenti con Amazon Prime Student godono infine di un’ulteriore sconto di 60 euro applicato direttamente al check-out. Per loro, il MacBook Air 2025 costa 889,00 euro (177,80 euro al mese per cinque mesi se si sceglie di pagare a rate).

MacBook Air 13,6 pollici

MacBook Air 13,6 pollici

MacBook Air 13,6 pollici

MacBook Air 13,6 pollici

MacBook Air 2025 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Con il nuovo chip M4, il MacBook Air 13,6" si distingue per la sua incredibile potenza e portabilità. Questo portatile ultraleggero garantisce prestazioni eccezionali, gestendo senza sforzo il multitasking, l’editing video e i giochi più complessi. La batteria che dura fino a 18 ore ti offre la libertà di lavorare e divertirti ovunque, senza preoccuparti di trovare una presa.

Il MacBook Air è progettato per sfruttare al massimo le potenzialità di Apple Intelligence, un sistema di intelligenza personale che facilita la creazione e la produttività, garantendo al contempo un’elevata protezione della privacy.

Il display Liquid Retina da 13,6" ti offre un’esperienza visiva straordinaria, con colori vivaci, contrasti elevati e testi nitidissimi, perfetti per foto, video e qualsiasi altro contenuto.

L’ultrabook della Mela Morsicata è dotato di una videocamera da 12MP con Center Stage, tre microfoni di qualità professionale e quattro altoparlanti con audio spaziale: l’ideale per fare riunioni di lavoro o rimpatriate a distanza con gli amici.

Le opzioni di connettività sono complete, grazie a due porte Thunderbolt 4, una porta MagSafe, un jack per cuffie, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, che ti permettono di connettere facilmente tutti i tuoi dispositivi e persino due monitor esterni.

MacBook Air 13,6 pollici

MacBook Air 13,6 pollici

MacBook Air 13,6 pollici

MacBook Air 13,6 pollici