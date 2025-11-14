MacBook Air, prezzo in picchiata: sconto mai visto prima

Il MacBook Air di Apple è disponibile su Amazon con un ottimo sconto che ti fa risparmiare quasi 300 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Per fare degli ottimi affari sui prodotti Apple, il sito di Amazon è uno dei migliori che puoi trovare online. Oltre ad avere la garanzia assicurata dal sito di e-commerce, riesci anche a risparmiare decine se non centinaia di euro. Ed è quello che accade oggi con il MacBook Air da 13 pollici con chip M4, ultima versione lanciata sul mercato del PC portatile dell’azienda di Cupertino. Il notebook è disponibile su Amazon con un ottimo sconto che ti fa risparmiare quasi 300 euro e approfitti del minimo storico. Non è tutto, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il MacBook Air non ha bisogno di molte presentazioni. Si tratta di uno dei PC portatili più iconici e acquistati. Dimensioni compatte, leggerissimo, è uno degli strumenti preferiti nel mondo del lavoro. Perfetto per utilizzare app per la produttività, per creare documenti e anche per la creatività. In questa ultima versione è equipaggiato con il chip M4 che assicura prestazioni top e il display Liquid Retina da 13,6 pollici permette di vedere qualsiasi contenuto con la miglior risoluzione possibile. Se stavi aspettando la giusta offerta per acquistare il tuo nuovo PC Apple, questa è quella che fa per te.

MacBook Air 13 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi su Amazon trovi il MacBook Air di ultima generazione in offerta a un prezzo di 879 euro grazie allo sconto del 23% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio sfiora i 300 euro e per un prodotto Apple da poco uscito sul mercato si tratta di una super occasione da non farsi sfuggire. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a da 175,80 euro al mese.

Il PC portatile è già disponibile nei magazzini di Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, come per la maggior parte degli acquisti effettuati in questo periodo, hai tempo fino al 15 gennaio 2026, in modo da poterlo già acquistare oggi in vista del Natale. Non perdere tempo e clicca sul banner qui in basso e approfitti di una super occasione.

MacBook Air 13 pollici: le caratteristiche tecniche

Uno dei PC portatili più amato in Italia, da oggi a un prezzo irrinunciabile. Il MacBook Air versione 2025 è il notebook perfetto per il mondo del lavoro ed è dotato di componenti di ultima generazione che assicurano prestazioni eccellenti.

Il modello disponibile in offerta oggi si basa sull’ottimo processore M4 progettato per Apple Intelligence, la suite di programmi e strumenti sviluppati dagli ingegneri di Cupertino che sfruttano l’intelligenza artificiale per semplificare le azioni quotidiane ripetitive. Lo schermo, invece, è un Liquid Retina da 13,6 pollici ad altissima risoluzione che supporta un miliardo di colori e ha una risoluzione due volte maggiore rispetto a tantissimi altri PC che trovi sul mercato. Ottimo il contrasto e anche la luminosità.

Il MacBook Air è progettato per il mondo del lavoro e non manca una videocamera e un sistema audio da top di gamma per fare call di lavoro impeccabili anche nelle condizioni più difficili. Il supporto alle app e ai programmi per la produttività è massimo e molti li trovi già installati.

Questa versione del MacBook Air è compatta e molto leggera, perfetta da portare sempre con sé nello zaino. Chiudiamo con la batteria che dura per tutto il giorno e che difficilmente ti "lascia a piedi". Un notebook che non ti deluderà e che oggi trovi a un prezzo eccezionale.

