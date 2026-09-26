Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

La Luna piena raggiunge il culmine alle 18:49 del 26 settembre. Al suo fianco nel cielo ci saranno Saturno e, con gli strumenti giusti, Nettuno

123rf

Sabato 26 settembre 2026 arriva la Luna del Raccolto, plenilunio legato alla tradizione agricola e vicino all’equinozio d’autunno.

La Luna piena si raggiunge alle 18:49 e offre il massimo spettacolo al sorgere, verso est, con Saturno visibile e Nettuno più elusive.

Il disco appare grande e arancione per effetto dell’atmosfera e della percezione; binocolo, cielo limpido e poco inquinamento luminoso migliorano l’osservazione.

Sabato 26 settembre 2026 il cielo porta in scena il primo plenilunio d’autunno, la Luna del Raccolto: il nome arriva dalla tradizione contadina e da secoli accompagna la chiusura della stagione dei raccolti nelle campagne dell’emisfero boreale.

Quest’anno l’appuntamento cade a pochissimi giorni dall’equinozio e il disco lunare avrà un paio di compagni di viaggio nel cielo serale, uno visibile a occhio nudo e uno riservato agli strumenti. Per goderselo al meglio basta sapere quando uscire e verso quale orizzonte rivolgere lo sguardo.

Orari e caratteristiche del plenilunio

La fase di Luna piena viene raggiunta alle 18:49 ora italiana di sabato 26 settembre. A quell’ora, in gran parte d’Italia, il nostro satellite si trova ancora sotto l’orizzonte o appena sopra, quindi il momento astronomico della fase piena coincide più o meno con il suo sorgere.

Il nome di Luna del Raccolto spetta per convenzione al plenilunio più vicino all’equinozio d’autunno, che nel 2026 è caduto il 23 settembre. Per questo motivo in alcuni anni la Harvest Moon slitta a ottobre, quando il plenilunio di quel mese risulta più vicino all’equinozio rispetto a quello di settembre.

Nel 2026 la distanza è di appena tre giorni e il titolo resta a settembre, mentre il plenilunio successivo, la Luna del Cacciatore, arriverà il 26 ottobre. La tradizione ha una base astronomica: nel corso del mese la Luna sorge ogni sera in media una cinquantina di minuti più tardi rispetto alla sera prima, e attorno all’equinozio d’autunno questo ritardo alle nostre latitudini si accorcia sensibilmente.

Per diverse sere consecutive il satellite compare poco dopo il tramonto e prolunga la luce disponibile, un aiuto prezioso per chi lavorava nei campi prima dell’illuminazione elettrica.

Come osservarlo e dove guardare?

La Luna piena sorge a est più o meno quando il Sole tramonta a ovest, quindi il momento migliore per cercarla è l’inizio della sera, con lo sguardo rivolto verso levante. Nelle ore successive il disco sale nel cielo, raggiunge la massima altezza verso sud attorno alla mezzanotte e tramonta a ovest in prossimità dell’alba.

Per il sorgere conviene scegliere un punto con l’orizzonte orientale libero da palazzi e rilievi: un tratto di costa affacciato a est, una collina, una campagna aperta. Il fascino maggiore si concentra nei primi minuti, quando la Luna è bassa e appare più grande e dai toni caldi.

Chi il 26 settembre trova il cielo coperto ha comunque margine: a occhio nudo il disco lunare appare pieno anche nelle serate del 25 e del 27 settembre, con differenze di illuminazione che l’osservatore occasionale fatica a notare.

Come sarà la Luna?

Al momento della fase piena la Luna si troverà nella costellazione dei Pesci, una zona di cielo povera di stelle brillanti che lascia tutta la scena al satellite. L’aspetto più grande e arancione che si nota al sorgere dipende da due fenomeni distinti: il colore, in primis, nasce dall’atmosfera.

Vicino all’orizzonte la luce lunare attraversa uno strato d’aria molto più spesso, che disperde le componenti blu e lascia passare quelle rosse e arancioni. La sensazione di grandezza è invece un effetto della percezione, la cosiddetta illusione lunare, legata al confronto con edifici, alberi e profili del paesaggio.

Nella stessa porzione di cielo brillerà Saturno, visibile a occhio nudo come un punto luminoso dalla luce giallognola, in un periodo dell’anno in cui il pianeta si trova nelle condizioni migliori per l’osservazione. Poco lontano c’è anche Nettuno, che attorno a queste date raggiunge l’opposizione: la sua luminosità resta però molto bassa e il bagliore lunare lo rende ancora più difficile da individuare, per cui servono almeno un buon binocolo o un telescopio e una carta del cielo.

Consigli di osservazione

Un binocolo è lo strumento ideale per chi vuole andare oltre la semplice osservazione a occhio nudo: con la Luna piena la luce del Sole colpisce la superficie frontalmente e le ombre quasi scompaiono, per questo i crateri risultano meno evidenti rispetto alle fasi intermedie.

In compenso spiccano i contrasti tra i mari scuri e gli altipiani chiari, insieme alle raggiere luminose che partono da crateri giovani come Tycho e Copernico. Chi osserva al telescopio può trovare il disco pieno quasi abbagliante: un filtro lunare da applicare all’oculare riduce la luminosità e rende la visione più confortevole, oltre a far emergere più dettagli.

Per le fotografie conviene puntare sul momento del sorgere, inserendo nell’inquadratura un elemento di paesaggio che dia il senso della scala. Con lo smartphone aiutano un appoggio stabile o un piccolo treppiede e l’abbassamento manuale dell’esposizione, perché in automatico il disco tende a diventare una macchia bianca priva di dettagli. Con la fotocamera tradizionale un teleobiettivo permette di ingrandire la Luna rispetto al profilo dell’orizzonte.

Resta infine da controllare il meteo nei giorni a ridosso dell’evento e, se possibile, allontanarsi dalle luci dirette dei centri abitati. L’inquinamento luminoso incide poco sulla visibilità della Luna piena, mentre pesa molto di più su Saturno e soprattutto su Nettuno.