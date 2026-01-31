È in arrivo la Luna Piena del 1 febbraio 2026, detta anche Luna della Neve: cosa sapere sull’evento astronomico tra scienza, tradizione e simbologia

123RF

Una notte d’inverno che tiene insieme astronomia, tradizione e un pizzico di meraviglia: la Luna Piena del 1° febbraio 2026 è un evento da calendario e insieme un invito ad alzare lo sguardo e riscoprire il cielo con lo stupore negli occhi.

Luna piena 1 febbraio 2026: quando e dove guardare

L’imminente Luna piena cadrà domani, domenica 1° febbraio alle 22:09 GMT, quindi a tarda sera in Italia. Non serve però cronometrare il momento esatto: il disco apparirà pieno e luminoso per tutta la notte, regalando uno spettacolo ben visibile anche nelle ore precedenti e successive. Come sempre accade in fase di plenilunio, la Luna sorgerà intorno al tramonto e resterà nel cielo fino all’alba, accompagnando silenziosamente le ore più fredde dell’anno.

Dal punto di vista astronomico, la Luna piena di febbraio 2026 si troverà nella costellazione del Cancro, un caso meno frequente rispetto al Leone, dove cade nella maggior parte degli anni. La posizione la porterà a transitare tra stelle celebri come Polluce e Regolo e, nel corso della notte, a sfiorare l’ammasso stellare dell’Alveare, conosciuto anche come M44 o Presepe. In alcune aree del Nord America sarà persino visibile un’occultazione dell’ammasso, un evento raro che aggiunge valore scientifico alla serata.

Perché si chiama Luna della Neve

La Luna piena del 1 febbraio è tradizionalmente chiamata Luna della Neve. Il nome nasce nelle comunità dei nativi nordamericani, per i quali febbraio rappresentava il mese delle nevicate più abbondanti e delle condizioni più dure per la sopravvivenza. Non a caso, in alcune culture veniva anche soprannominata “Luna della Fame”, a ricordare un periodo in cui cacciare e spostarsi era estremamente difficile.

Nel tempo, ogni civiltà ha associato questa Luna a simboli legati alla natura e al ciclo stagionale. Nell’Europa celtica era la Luna di Ghiaccio, per i Cree canadesi la Luna dell’Aquila, mentre in Asia veniva chiamata Luna del Germoglio, a indicare i primi segnali di rinascita nascosti sotto la terra gelata.

Nell’emisfero australe, dove le stagioni sono invertite, prende nomi legati al raccolto, come Luna del Grano o dell’Orzo. Un mosaico di tradizioni che racconta come l’umanità abbia sempre letto il cielo per interpretare la vita sulla Terra.

Tra scienza, spiritualità e calendario

Oltre al suo valore astronomico, la Luna piena di febbraio 2026 coincide con una ricorrenza importante nel calendario induista: Magha Purnima. È una giornata dedicata alla purificazione e alla riflessione, osservata in tutta l’India e tra le comunità hindu nel mondo. Questa sovrapposizione ricorda come le fasi lunari continuino a scandire il tempo in molte culture, anche nell’era digitale.

Sul piano simbolico, la Luna della Neve è spesso legata a concetti di introspezione e rinnovamento. Si tratta di una tradizione narrativa che vede in febbraio un mese di passaggio, sospeso tra il gelo e l’attesa della primavera. Un momento in cui fermarsi, fare il punto e prepararsi a ripartire.

Un cielo da osservare, non solo da fotografare

In un’epoca in cui tutto viene filtrato dallo schermo di uno smartphone, la Luna piena del 1 febbraio 2026 offre una rara occasione per tornare a un gesto semplice: uscire, alzare gli occhi e restare in silenzio per qualche minuto. Non servono strumenti particolari, solo un luogo lontano dall’inquinamento luminoso e la voglia di lasciarsi sorprendere.

La Luna della Neve non sarà una Superluna, né porterà eclissi visibili dall’Italia, ma è la bellezza discreta di in una notte d’inverno.