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McGetchin è il più grande cratere lunare di recente formazione mai individuato. Misura 222 metri di diametro e risale a un impatto avvenuto nel 2024.

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McGetchin è il più grande cratere di recente formazione mai individuato nel Sistema solare, nato sulla Luna tra aprile e maggio 2024.

Le immagini del Lunar Reconnaissance Orbiter hanno permesso di ricostruire l'impatto, attribuito a un frammento di asteroide o cometa, e di misurarne l'estensione.

L'evento ha modificato il terreno ben oltre la cavità, riducendo la compattezza del regolite e creando anomalie termiche utili per future missioni.

Un impatto avvenuto sulla Luna nel 2024 ha lasciato un cratere largo circa 222 metri e profondo fino a 43 metri. Si chiama McGetchin ed è il più grande cratere di recente formazione mai individuato nel Sistema solare. La scoperta offre agli scienziati un’occasione rara: confrontare la superficie lunare prima e dopo una collisione avvenuta in tempi recentissimi.

Il cratere si è formato sul margine orientale della Luna in un periodo compreso tra l’11 aprile e il 22 maggio 2024. Secondo le stime della NASA, a colpire il satellite sarebbe stato un frammento di asteroide o di cometa, con dimensioni paragonabili a quelle di un edificio alto alcuni piani.

L’impatto non è stato osservato in tempo reale. McGetchin è stato riconosciuto in seguito grazie all’analisi delle immagini raccolte dal Lunar Reconnaissance Orbiter, la sonda della NASA che studia la superficie lunare dal 2009.

Il cratere McGetchin: testimone di un evento molto raro

A individuare la struttura è stato Robert Wagner, specialista nell’elaborazione delle immagini del Lunar Reconnaissance Orbiter. Durante l’analisi dei dati, Wagner ha notato una grande area brillante circondata da un alone più scuro. Il confronto con immagini precedenti ha poi confermato che in quel punto era comparsa una nuova struttura.

Le osservazioni ad alta risoluzione hanno permesso di misurare con maggiore precisione il cratere. McGetchin raggiunge circa 222 metri di diametro e una profondità di circa 43 metri. È oltre tre volte più largo del precedente primato registrato tra i nuovi crateri individuati durante la missione LRO.

Le stime riportate negli studi indicano che sulla Luna un impatto in grado di produrre una struttura di queste dimensioni potrebbe verificarsi circa una volta ogni 132 anni. I risultati sono stati descritti in due ricerche pubblicate su Science Advances.

Sulla Luna esistono crateri molto più grandi, formatisi però in epoche lontane. Ad esempio, il Bacino Polo Sud-Aitken (uno dei più grandi crateri da impatto di tutto il Sistema Solare), situato sulla sua faccia nascosta, ha un diametro di circa 2.500 chilometri e una profondità di circa 13 chilometri. Il primato di McGetchin riguarda proprio la sua origine recente, che permette di studiarne gli effetti attraverso immagini raccolte sia prima sia dopo l’impatto.

L’impatto ha modificato la superficie lunare ben oltre il cratere

Gli effetti della collisione non si fermano alla cavità scavata nel terreno. Le immagini mostrano infatti alterazioni della superficie anche a grande distanza dal punto dell’impatto, dovute al materiale sollevato e poi ridistribuito attorno al cratere.

Lo strumento termico Diviner, installato sul Lunar Reconnaissance Orbiter, ha rilevato inoltre una zona fredda larga circa 7 chilometri. Durante la notte lunare, quest’area può raggiungere temperature inferiori di circa 8 o 9 gradi Kelvin rispetto al terreno circostante.

Secondo i ricercatori, l’impatto ha reso meno compatto il regolite, lo strato superficiale formato da polvere e frammenti rocciosi. Un terreno più soffice trattiene meno calore, spiegando così l’anomalia termica osservata dall’orbita.

McGetchin offre quindi agli scienziati un riferimento particolarmente utile per capire come cambia la superficie lunare subito dopo un impatto di grandi dimensioni. Le osservazioni potranno contribuire anche allo studio dell’evoluzione del terreno nel tempo, comprese le aree sulle quali potrebbero operare future missioni lunari.