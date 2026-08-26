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Luffu Link è il nuovo bracciale dei cofondatori di Fitbit: funziona anche senza smartphone e riunisce salute e sicurezza familiare in un wearable senza schermo.

Luffu

James Park ed Eric Friedman rilanciano nel wearable con Luffu Link, un bracciale senza schermo dedicato a salute e sicurezza della famiglia.

Il dispositivo monitora attività, sonno e parametri cardiaci, mentre l'app organizza i dati con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e consente note vocali rapide.

Grazie a GPS e LTE-M può inviare posizione e check-in senza smartphone, ma resta uno strumento per contatti fidati e non per i soccorsi.

James Park ed Eric Friedman tornano nel settore dei dispositivi indossabili con Luffu Link, un bracciale con connettività LTE pensato per la salute e la sicurezza della famiglia. I due cofondatori di Fitbit hanno scelto però un approccio diverso rispetto ai classici fitness tracker: il nuovo dispositivo non ha uno schermo e può funzionare anche quando lo smartphone non si trova nelle vicinanze.

Link è il primo prodotto hardware di Luffu, la società fondata da Park e Friedman con l’obiettivo di sviluppare un sistema dedicato alla gestione della salute familiare. Il bracciale lavora insieme all’app dell’azienda, che utilizza l’intelligenza artificiale per organizzare le informazioni raccolte e individuare eventuali cambiamenti nelle abitudini quotidiane.

Come funziona Luffu Link

Luffu Link raccoglie durante la giornata dati relativi all’attività e al sonno. Può inoltre misurare parametri come la frequenza cardiaca a riposo e la variabilità della frequenza cardiaca. Le informazioni vengono elaborate dall’app per individuare variazioni rispetto alle normali abitudini dell’utente.

Il dispositivo integra anche un pulsante che permette di registrare un aggiornamento tramite la voce. Chi lo indossa può, per esempio, annotare l’assunzione di un farmaco oppure segnalare un sintomo. La registrazione viene successivamente inserita nell’app e collegata alle altre informazioni disponibili.

Secondo Luffu, il microfono non registra continuamente. L’acquisizione della voce avviene quando l’utente tiene premuto il pulsante principale.

Il design senza display è una scelta precisa. Park ha spiegato che l’obiettivo è lasciare il dispositivo in secondo piano durante la giornata, evitando di trasformarlo in un altro schermo da controllare frequentemente.

GPS e LTE per chiedere aiuto senza smartphone

Una delle differenze principali rispetto a un normale fitness tracker riguarda la connettività. Luffu Link integra GPS e LTE-M, quindi può comunicare anche senza appoggiarsi a uno smartphone nelle vicinanze.

La posizione può essere condivisa con contatti selezionati. Il sistema permette inoltre di sapere quando la persona entra o esce da determinate aree.

Con una doppia pressione del pulsante è possibile inviare un rapido check-in ai familiari. In caso di necessità, invece, l’utente può registrare un messaggio vocale con una richiesta di aiuto. I contatti autorizzati possono ricevere anche la posizione e alcune informazioni raccolte dal bracciale.

La funzione non sostituisce però un servizio di emergenza. Il dispositivo è progettato per contattare familiari o altre persone considerate affidabili, non per effettuare automaticamente una chiamata ai servizi di soccorso.

Prezzo e disponibilità di Luffu Link

Luffu Link è disponibile in preordine negli Stati Uniti a 249,99 dollari. Le consegne sono previste per l’inizio del 2027, mentre il prezzo di vendita indicato per il lancio è di 299,99 dollari.

L’utilizzo è legato al Luffu Family Plan, proposto a 19,99 dollari al mese oppure a 199,99 dollari l’anno. Il piano può coprire fino a quattro persone e comprende il traffico dati LTE, senza la necessità di sottoscrivere un contratto separato con un operatore mobile.

L’autonomia arriva fino a cinque giorni. Il bracciale è inoltre resistente all’acqua fino a 50 metri.

Luffu considera Link soltanto una parte del proprio progetto. La società sta sviluppando anche un dispositivo destinato alla casa, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sulle sue caratteristiche.