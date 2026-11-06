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Le luci di Natale Auriostar da interno e da esterno sono in offerta con il 50% di sconto. 600 luci LED e 8 modalità di illuminazione.

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Decorare un albero, un terrazzo o il giardino per le feste può richiedere una catena abbastanza lunga da raggiungere più punti senza rinunciare a un’illuminazione uniforme. Le Auriostar Luci Natale Esterno 60m sono disponibili con uno sconto del 50%, per aggiungere luce alle decorazioni con una soluzione utilizzabile anche all’aperto.

La catena misura 60 metri e integra 600 LED a luce bianco caldo, distribuiti a 10 cm di distanza; il cavo di alimentazione aggiunge altri 3 metri, per una lunghezza complessiva di 63 metri. Le otto modalità di illuminazione e i quattro livelli di luminosità permettono di variare l’effetto, mentre timer e memoria aiutano a gestire l’accensione senza dover reimpostare ogni volta la modalità scelta. La protezione IP44 è pensata per l’utilizzo esterno.

Auriostar Luci Natale Esterno 60m: sconto del 50% e risparmio di 34,19 euro

Al prezzo indicato di 34,19 euro, la catena luminosa beneficia di uno sconto del 50%: calcolato sul prezzo di riferimento implicito nella percentuale, il risparmio è di circa 34,19 euro. La lunghezza di 60 metri e i 600 LED la rendono adatta a decorare alberi, giardini, scale, gazebo e ambienti interni; la protezione IP44 è pensata per l’esterno. Non sono indicati dati su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, consegna Prime o tempi di reso.

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La catena luminosa con 600 LED, timer e protezione IP44

Per chi vuole decorare più spazi con una sola catena, la lunghezza e le funzioni di controllo sono aspetti pratici da considerare. Ecco cosa offre il modello Auriostar:

60 metri illuminati e 600 LED bianco caldo : la catena può essere disposta su alberi, ghirlande, scale, gazebo, giardini e soffitti; il cavo di alimentazione di 3 metri porta la lunghezza totale a 63 metri.

: la catena può essere disposta su alberi, ghirlande, scale, gazebo, giardini e soffitti; il cavo di alimentazione di 3 metri porta la lunghezza totale a 63 metri. Otto modalità e quattro livelli di luminosità : si può scegliere tra luce fissa, onda, sequenza, luce lenta, flash a inseguimento, lampeggiante, dissolvenza e combinazione, regolando la luminosità dal 25% al 100% per adattare l’effetto all’ambiente.

: si può scegliere tra luce fissa, onda, sequenza, luce lenta, flash a inseguimento, lampeggiante, dissolvenza e combinazione, regolando la luminosità dal 25% al 100% per adattare l’effetto all’ambiente. Tre programmi timer e funzione memoria : le opzioni comprendono cicli da 6 o 8 ore di accensione e una sequenza di accensioni e spegnimenti; la memoria conserva la modalità impostata in precedenza.

: le opzioni comprendono cicli da 6 o 8 ore di accensione e una sequenza di accensioni e spegnimenti; la memoria conserva la modalità impostata in precedenza. Protezione IP44 e bassa tensione da 31 V: la catena è indicata per l’uso esterno e il rivestimento isolante dei fili è pensato per un impiego durevole. La potenza dichiarata è di 6 W.

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FAQ Quanto è lunga la catena luminosa Auriostar? La lunghezza illuminata è di 60 metri; aggiungendo i 3 metri del cavo di alimentazione, la lunghezza totale è di 63 metri. Le luci Auriostar si possono usare all’esterno? Sì. La catena è indicata per interni ed esterni e ha una protezione IP44. Quali modalità di illuminazione e timer sono disponibili? Sono disponibili otto modalità, quattro livelli di luminosità e tre programmi timer. La funzione memoria conserva la modalità impostata. Di che colore sono i LED? I 600 LED emettono luce bianco caldo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.