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La luce blu emessa dagli schermi è troppo debole per causare insonnia. Il vero problema risiede nella mancanza di luce solare durante il giorno e nell'eccessiva stimolazione mentale serale prodotta dai contenuti digitali.

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Per anni abbiamo incolpato il riflesso azzurrino dei display per le nostre notti in bianco, acquistando occhiali arancioni e filtri software. Tuttavia, una ricerca scientifica recente suggerisce che la quantità di luce blu emessa dai telefoni sia troppo esigua per alterare davvero il riposo. Il vero colpevole non è lo spettro cromatico, ma il contenuto stimolante che consumiamo e, soprattutto, la mancanza di una corretta esposizione alla luce solare durante il giorno, che impedisce al nostro orologio biologico di sincronizzarsi correttamente.

Il mito del display “killer”

La convinzione che lo smartphone sia un “sabotatore” del sonno nasce da una ricerca del 2014 che metteva a confronto la lettura su iPad e quella su libri cartacei.

Gli utenti del tablet impiegavano più tempo ad addormentarsi e producevano meno melatonina. Da lì è partita una vera crociata contro i LED.

Eppure, Jamie Zeitzer, professore alla Stanford University, sottolinea come quegli esperimenti fossero condotti in condizioni di laboratorio estreme, non paragonabili alla vita quotidiana. La verità è che la luminosità di uno schermo, che oscilla tra i 50 e gli 80 lux, è minuscola se confrontata con i 10.000 lux di una banale giornata nuvolosa all’aperto.

Un giorno intero passato davanti ai dispositivi digitali equivale, in termini di esposizione alla luce blu, a meno di un minuto trascorso fuori casa. È dunque improbabile che una dose così infinitesimale possa, da sola, mandare in frantumi il nostro equilibrio biochimico.

La melanopsina

Il nostro occhio contiene una proteina chiamata melanopsina, particolarmente sensibile alle lunghezze d’onda del blu.

Questa proteina comunica al cervello quando è il momento di stare svegli. Sebbene la luce blu abbia un impatto leggermente superiore rispetto ad altri colori, gli esperti spiegano che è l’intensità totale della luce a fare la differenza, non solo la sua sfumatura.

Le funzioni “Night Shift” o i filtri caldi che rendono lo schermo ambrato hanno un’efficacia minima sul piano fisiologico.

Se questi strumenti sembrano aiutarci, è spesso per un effetto psicologico o un’abitudine che segnala al cervello l’inizio della routine serale.

Il ritardo nel sonno causato puramente dalla luce degli schermi è stimato in circa nove minuti: un intervallo quasi irrilevante per chi soffre di insonnia cronica o stanchezza persistente.

L’importanza del contrasto luminoso

Il segreto per dormire bene non sta in ciò che facciamo mezz’ora prima di chiudere gli occhi, ma in come viviamo l’intera giornata.

Il nostro ritmo circadiano ha bisogno di contrasto. Se passiamo dieci ore in un ufficio con luce artificiale costante e poi restiamo sul divano con una lampada fioca, il corpo non percepisce più lo stacco tra il giorno e la notte.

Håvard Kallestad, ricercatore presso l’Università Norvegese di Scienza e Tecnologia, suggerisce che la soluzione ideale sia esporsi alla luce solare intensa appena svegli.

Una passeggiata di trenta minuti al mattino prepara gli occhi a ignorare la debole luce blu dello smartphone la sera. Più luce naturale riceviamo durante il giorno, meno saremo vulnerabili agli stimoli luminosi serali.

Il coinvolgimento emotivo e cognitivo

Se non è la luce a tenerci svegli, allora cos’è? La risposta risiede nel coinvolgimento emotivo e cognitivo.

Scorrere i social media, rispondere a email di lavoro o guardare video adrenalinici attiva il sistema nervoso in modo diametralmente opposto al rilassamento necessario per il riposo.

Non è la radiazione luminosa del display a inibire la melatonina, ma l’eccitazione mentale derivante da ciò che stiamo guardando.

Invece di investire in costosi occhiali protettivi o gadget tecnologici, dovremmo forse preoccuparci di abbassare le luci della casa e scegliere attività meno stimolanti. Trasformare l’ambiente domestico in una sorta di “grotta” accogliente nelle ore serali, magari usando lampadine a incandescenza o candele, aiuta a creare quel segnale psicologico che istruisce il corpo a rallentare.

La scienza ci dice che il problema non è lo strumento, ma il modo in cui abbiamo disimparato a gestire il nostro rapporto con la luce naturale e con l’ozio serale.