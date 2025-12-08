Libero
Logitech, scende a metà prezzo il mouse ergonomico MX Master 2S

Mouse wireless ergonomico con scorrimento veloce, multi-dispositivo e batteria fino a 70 giorni: l’MX Master 2S oggi in sconto a metà prezzo

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Logitech, scende a metà prezzo il mouse ergonomico MX Master 2S Amazon

Se cerchi un mouse wireless ergonomico pensato per aumentare la produttività, il Logitech MX Master 2S oggi è protagonista di una super promozione su Amazon con sconto del 50%. Il design confortevole sostiene la mano anche nelle sessioni più lunghe, mentre i controlli precisi e le funzioni avanzate semplificano il lavoro quotidiano.

Tra i punti forti spiccano lo scorrimento veloce e la gestione intelligente dei comandi, che rendono fluida la navigazione in documenti e pagine lunghe. Con l’ecosistema Logitech puoi passare da un PC a un Mac con grande semplicità, mantenendo alto il ritmo senza interruzioni. Scopri l’offerta direttamente su Amazon.

Logitech MX Master 2S

Logitech MX Master 2S

59,99 €119,00 € -59,01 € (50%)

Logitech MX Master 2S: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento su Amazon il Logitech MX Master 2S è in offerta a 59,99€ con sconto del 50%. Il risparmio è di 59,99€ rispetto al prezzo di listino. Un’occasione concreta per portarsi a casa un mouse pensato per comfort e produttività a un costo decisamente conveniente.

La promozione è disponibile tramite la pagina prodotto ufficiale su Amazon: verifica disponibilità e dettagli direttamente dal link per approfittarne finché dura.

Logitech MX Master 2S: le caratteristiche tecniche

Il MX Master 2S si distingue per la gestione multi-dispositivo: con Logitech Flow puoi controllare fino a 3 computer e persino copiare e incollare testo, immagini e file tra sistemi diversi. Una funzione che rende immediato il passaggio tra PC e Mac, riducendo al minimo le interruzioni durante il lavoro.

La precisione è garantita dal tracciamento Darkfield High Precision fino a 4.000 DPI, efficace praticamente su qualsiasi superficie, anche su vetro. La batteria è un altro punto forte: la ricarica rapida di pochi minuti offre energia sufficiente per un’intera giornata, mentre una ricarica completa può durare fino a 70 giorni.

Per lo scorrimento, la rotella principale è adattiva alla velocità, così ti muovi rapidamente tra contenuti lunghi; la rotellina laterale facilita lo scorrimento orizzontale, ad esempio nei fogli di calcolo. La forma ergonomica con pulsanti ben posizionati supporta mano e polso, aiutandoti a mantenere un controllo naturale e confortevole. Compatibile con Mac, PC e iPadOS, arriva con batteria ricaricabile inclusa.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

