Logitech, prezzo dimezzato sul mouse da gaming con tasti programmabili
Sconto 47% sul Logitech G502 X cablato: sensore HERO 25K, switch LIGHTFORCE, rotella a doppia modalità e tanti tasti programmabili. Scopri l’offerta.
Offerta da non perdere su Amazon per il Logitech G502 X, il mouse gaming cablato che rinnova un’icona del settore con una combinazione vincente di precisione e controllo. Oggi lo trovi con uno sconto del 47%, rendendolo una scelta molto interessante per chi cerca prestazioni affidabili senza compromessi.
Il design riprende la forma storica del G502 e la aggiorna: i clic sono nitidi e reattivi grazie agli switch ibridi LIGHTFORCE, mentre la rotella a doppia modalità permette di passare dal rapido scorrimento libero a quello preciso riga per riga. A completare il quadro ci sono numerosi tasti programmabili, utili per impostare scorciatoie e macro, e un’ergonomia che favorisce comfort e controllo anche nelle sessioni più lunghe.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Canale offerte tecnologia -> Clicca qui
- OfferteDcasa -> Clicca qui
Logitech G502 X: prezzo, offerta e sconto Amazon
Su Amazon il Logitech G502 X è proposto a 49,99€ con uno sconto del 47%. Un taglio di prezzo significativo su un mouse gaming molto apprezzato per precisione e comfort, che diventa così ancora più allettante per l’upgrade della postazione da gioco o lavoro.
Si tratta della versione cablata, ideale per chi desidera la massima stabilità e latenza costante durante partite competitive o attività professionali. Se vuoi approfittarne, la promozione è attiva direttamente sulla pagina prodotto Amazon.
Logitech G502 X: le caratteristiche tecniche
Il G502 X integra gli switch ibridi ottico-meccanici LIGHTFORCE per un’azionabilità rapida e affidabile, con risposta netta al clic. Il sensore HERO 25K garantisce tracciamento di livello elevato fino al sub-micron, con zero smoothing, filtraggio e accelerazione, per prestazioni precise in ogni situazione.
Il tasto DPI Shift è stato riprogettato: è reversibile e rimovibile per adattarsi al tuo stile di presa. La rotella di scorrimento a doppia modalità consente di alternare scorrimento libero e preciso, e con l’inclinazione a sinistra/destra ottieni due controlli extra personalizzabili. Numerosi pulsanti programmabili e profili aiutano a costruire un setup su misura, con la possibilità di gestione via software dedicato.
Tra le specifiche: collegamento con cavo, compatibilità con Mac e PC (macOS 10.14 Mojave, Windows 10), peso di 89 g e dimensioni pari a 13,1 x 7,92 x 0,25 cm. Il modello in oggetto è in colore Nero, con linea disponibile in bianco e nero. In sintesi, un mouse che punta su precisione, versatilità dei controlli e comfort prolungato.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.