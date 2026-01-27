Logitech, prezzo dimezzato sul mouse da gaming con tasti programmabili

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Offerta da non perdere su Amazon per il Logitech G502 X, il mouse gaming cablato che rinnova un’icona del settore con una combinazione vincente di precisione e controllo. Oggi lo trovi con uno sconto del 47%, rendendolo una scelta molto interessante per chi cerca prestazioni affidabili senza compromessi.

Il design riprende la forma storica del G502 e la aggiorna: i clic sono nitidi e reattivi grazie agli switch ibridi LIGHTFORCE, mentre la rotella a doppia modalità permette di passare dal rapido scorrimento libero a quello preciso riga per riga. A completare il quadro ci sono numerosi tasti programmabili, utili per impostare scorciatoie e macro, e un’ergonomia che favorisce comfort e controllo anche nelle sessioni più lunghe.

Logitech G502 X: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Logitech G502 X è proposto a 49,99€ con uno sconto del 47%. Un taglio di prezzo significativo su un mouse gaming molto apprezzato per precisione e comfort, che diventa così ancora più allettante per l’upgrade della postazione da gioco o lavoro.

Si tratta della versione cablata, ideale per chi desidera la massima stabilità e latenza costante durante partite competitive o attività professionali. Se vuoi approfittarne, la promozione è attiva direttamente sulla pagina prodotto Amazon.

Logitech G502 X: le caratteristiche tecniche

Il G502 X integra gli switch ibridi ottico-meccanici LIGHTFORCE per un’azionabilità rapida e affidabile, con risposta netta al clic. Il sensore HERO 25K garantisce tracciamento di livello elevato fino al sub-micron, con zero smoothing, filtraggio e accelerazione, per prestazioni precise in ogni situazione.

Il tasto DPI Shift è stato riprogettato: è reversibile e rimovibile per adattarsi al tuo stile di presa. La rotella di scorrimento a doppia modalità consente di alternare scorrimento libero e preciso, e con l’inclinazione a sinistra/destra ottieni due controlli extra personalizzabili. Numerosi pulsanti programmabili e profili aiutano a costruire un setup su misura, con la possibilità di gestione via software dedicato.

Tra le specifiche: collegamento con cavo, compatibilità con Mac e PC (macOS 10.14 Mojave, Windows 10), peso di 89 g e dimensioni pari a 13,1 x 7,92 x 0,25 cm. Il modello in oggetto è in colore Nero, con linea disponibile in bianco e nero. In sintesi, un mouse che punta su precisione, versatilità dei controlli e comfort prolungato.

