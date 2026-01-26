Libero
OFFERTE

Logitech, ora scontata del 41% la webcam professionale per call in 4K

Sconto 41% su Logitech Brio 4K: video nitidi, audio con cancellazione del rumore e RightLight 3. Scopri l’offerta ora su Amazon.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Logitech, ora scontata del 41% la webcam professionale per call in 4K Amazon

Se cerchi una webcam professionale per riunioni e streaming, questa è un’occasione da cogliere: su Amazon la Logitech Brio 4K è proposta con uno sconto del 41% a 110,79€. Immagine nitida e ben bilanciata, autofocus efficace che puoi anche regolare manualmente, e un’ottima gestione della luminosità rendono questa camera una scelta solida in molte situazioni. Per sfruttare al meglio il 4K è consigliabile collegarla a porte USB 3.0/3.1 Gen1. È adatta tanto al lavoro quanto al gaming e allo streaming, con software dedicati utili per personalizzare riprese e parametri. Scopri l’offerta su questa pagina Amazon.

Logitech Brio 4K

Logitech Brio 4K

110,79 €189,00 € -78,21 € (41%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Logitech Brio 4K: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta di Amazon sulla Logitech Brio 4K è particolarmente interessante: la trovi a 110,79€ con sconto del 41%. Un taglio di prezzo consistente per una webcam pensata per chi vuole alzare la qualità delle videochiamate e dei contenuti senza compromessi. La promozione è disponibile direttamente su Amazon al link indicato sopra.

Considerata la fascia a cui appartiene, è una proposta dal valore convincente per chi desidera un upgrade evidente rispetto alle webcam integrate, sia per uso professionale sia per streaming. Se ti interessa, approfittane finché è disponibile.

Logitech Brio 4K

Logitech Brio 4K

110,79 €189,00 € -78,21 € (41%)

Logitech Brio 4K: le caratteristiche tecniche

La Logitech Brio 4K porta in dote una qualità video Ultra HD fino al 4K a 30 fps, con colori ricchi e messa a fuoco automatica. All’occorrenza puoi spingere la fluidità fino a 90 fps a 720p. La gestione della luce è affidata alla tecnologia RightLight 3, che ottimizza esposizione e contrasto anche in controluce.

Il campo visivo regolabile offre tre opzioni (65°, 78° e 90°) per passare dal primo piano a inquadrature più ampie, mentre lo zoom digitale 5x aiuta a rifinire l’inquadratura. L’audio è curato da due microfoni omnidirezionali con cancellazione del rumore per voci più chiare fino a circa 1,2 metri. Non manca il supporto a Windows Hello grazie ai sensori IR per l’accesso rapido e sicuro.

Per la privacy c’è il copriobiettivo applicabile, e con l’app Logi Options+ puoi personalizzare parametri, preset e aggiornare il firmware. È compatibile con i principali servizi (Microsoft Teams, Zoom, Google Meet/Voice) su PC e Mac, ed è progettata con attenzione ai materiali, includendo una quota di plastica riciclata post-consumo.

Logitech Brio 4K

Logitech Brio 4K

110,79 €189,00 € -78,21 € (41%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963