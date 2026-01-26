Logitech, ora scontata del 41% la webcam professionale per call in 4K

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Se cerchi una webcam professionale per riunioni e streaming, questa è un’occasione da cogliere: su Amazon la Logitech Brio 4K è proposta con uno sconto del 41% a 110,79€. Immagine nitida e ben bilanciata, autofocus efficace che puoi anche regolare manualmente, e un’ottima gestione della luminosità rendono questa camera una scelta solida in molte situazioni. Per sfruttare al meglio il 4K è consigliabile collegarla a porte USB 3.0/3.1 Gen1. È adatta tanto al lavoro quanto al gaming e allo streaming, con software dedicati utili per personalizzare riprese e parametri. Scopri l’offerta su questa pagina Amazon.

Logitech Brio 4K: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta di Amazon sulla Logitech Brio 4K è particolarmente interessante: la trovi a 110,79€ con sconto del 41%. Un taglio di prezzo consistente per una webcam pensata per chi vuole alzare la qualità delle videochiamate e dei contenuti senza compromessi. La promozione è disponibile direttamente su Amazon al link indicato sopra.

Considerata la fascia a cui appartiene, è una proposta dal valore convincente per chi desidera un upgrade evidente rispetto alle webcam integrate, sia per uso professionale sia per streaming. Se ti interessa, approfittane finché è disponibile.

Logitech Brio 4K: le caratteristiche tecniche

La Logitech Brio 4K porta in dote una qualità video Ultra HD fino al 4K a 30 fps, con colori ricchi e messa a fuoco automatica. All’occorrenza puoi spingere la fluidità fino a 90 fps a 720p. La gestione della luce è affidata alla tecnologia RightLight 3, che ottimizza esposizione e contrasto anche in controluce.

Il campo visivo regolabile offre tre opzioni (65°, 78° e 90°) per passare dal primo piano a inquadrature più ampie, mentre lo zoom digitale 5x aiuta a rifinire l’inquadratura. L’audio è curato da due microfoni omnidirezionali con cancellazione del rumore per voci più chiare fino a circa 1,2 metri. Non manca il supporto a Windows Hello grazie ai sensori IR per l’accesso rapido e sicuro.

Per la privacy c’è il copriobiettivo applicabile, e con l’app Logi Options+ puoi personalizzare parametri, preset e aggiornare il firmware. È compatibile con i principali servizi (Microsoft Teams, Zoom, Google Meet/Voice) su PC e Mac, ed è progettata con attenzione ai materiali, includendo una quota di plastica riciclata post-consumo.

