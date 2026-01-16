Logitech, incredibile sconto sulla tastiera meccanica retroilluminata

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Tastiera meccanica full size con switch tattili, keycaps PBT, telaio in alluminio e retroilluminazione bianca: la Logitech G G413 SE oggi è in forte sconto.

Se cerchi una tastiera gaming solida e affidabile, la Logitech G G413 SE oggi è protagonista di uno sconto del 48% su Amazon. Puoi approfittarne subito a questo link diretto. È una soluzione full size con retroilluminazione bianca elegante, costruzione curata e un feeling di digitazione preciso e confortevole, ideale tanto per il gioco quanto per il lavoro quotidiano.

La tastiera punta su semplicità ed efficacia: niente effetti RGB, ma una luce uniforme e discreta che valorizza il design pulito. La rumorosità è contenuta e la struttura trasmette una sensazione di qualità, grazie al telaio superiore in alluminio spazzolato e ai materiali robusti.

La risposta dei tasti è netta e appagante, merito degli switch meccanici tattili, e la stabilità dei copritasti in PBT assicura resistenza all’usura nel tempo. Con il layout italiano QWERTY e collegamento cablato, è compatibile con Windows 10 e macOS (10.14 o successivi).

Logitech G G413 SE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione interessante su Amazon: la Logitech G G413 SE è proposta a 49,39€ con uno sconto del 48%. Tradotto in pratica, il risparmio è di circa 46 euro rispetto al prezzo di riferimento. Un prezzo che rende la tastiera particolarmente appetibile per chi vuole qualità senza fronzoli e un design premium.

L’insieme di materiali curati, illuminazione bianca sobria e feedback meccanico preciso crea un equilibrio convincente tra estetica e prestazioni, con un rapporto qualità/prezzo che colpisce nel segno.

Logitech G G413 SE: le caratteristiche tecniche

Questa tastiera full size integra switch meccanici tattili per una risposta decisa e controllata, perfetta per gaming e scrittura. I copritasti in PBT elevano la durata, resistendo al calore e all’usura.

Il telaio superiore in lega di alluminio-magnesio spazzolato dona rigidità e un look minimalista, mentre la retroilluminazione LED bianca offre visibilità uniforme senza risultare invasiva. Presenti anti-ghosting e rollover a 6 tasti per input affidabili, oltre ai tasti funzione (FN) per controlli multimediali e rapidi (volume, riproduzione, blocco Windows e altro).

Il collegamento è cablato e la compatibilità copre Windows 10 e macOS 10.14+. Il layout è Italiano QWERTY; dimensioni di 43,5 x 12,7 x 3,63 cm e peso di 1,05 kg sottolineano la robustezza. Per chi desidera un ingombro minore, esiste anche una variante Tenkeyless (G413 TKL SE).

