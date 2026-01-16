Libero
OFFERTE

Logitech, incredibile sconto sulla tastiera meccanica retroilluminata

Tastiera meccanica full size con switch tattili, keycaps PBT, telaio in alluminio e retroilluminazione bianca: la Logitech G G413 SE oggi è in forte sconto.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Logitech, incredibile sconto sulla tastiera meccanica retroilluminata Amazon

Se cerchi una tastiera gaming solida e affidabile, la Logitech G G413 SE oggi è protagonista di uno sconto del 48% su Amazon. Puoi approfittarne subito a questo link diretto. È una soluzione full size con retroilluminazione bianca elegante, costruzione curata e un feeling di digitazione preciso e confortevole, ideale tanto per il gioco quanto per il lavoro quotidiano.

La tastiera punta su semplicità ed efficacia: niente effetti RGB, ma una luce uniforme e discreta che valorizza il design pulito. La rumorosità è contenuta e la struttura trasmette una sensazione di qualità, grazie al telaio superiore in alluminio spazzolato e ai materiali robusti.

La risposta dei tasti è netta e appagante, merito degli switch meccanici tattili, e la stabilità dei copritasti in PBT assicura resistenza all’usura nel tempo. Con il layout italiano QWERTY e collegamento cablato, è compatibile con Windows 10 e macOS (10.14 o successivi).

Logitech G G413 SE

Logitech G G413 SE

49,39 €94,99 € -45,60 € (48%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Logitech G G413 SE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione interessante su Amazon: la Logitech G G413 SE è proposta a 49,39€ con uno sconto del 48%. Tradotto in pratica, il risparmio è di circa 46 euro rispetto al prezzo di riferimento. Un prezzo che rende la tastiera particolarmente appetibile per chi vuole qualità senza fronzoli e un design premium.

L’insieme di materiali curati, illuminazione bianca sobria e feedback meccanico preciso crea un equilibrio convincente tra estetica e prestazioni, con un rapporto qualità/prezzo che colpisce nel segno.

Logitech G G413 SE

Logitech G G413 SE

49,39 €94,99 € -45,60 € (48%)

Logitech G G413 SE: le caratteristiche tecniche

Questa tastiera full size integra switch meccanici tattili per una risposta decisa e controllata, perfetta per gaming e scrittura. I copritasti in PBT elevano la durata, resistendo al calore e all’usura.

Il telaio superiore in lega di alluminio-magnesio spazzolato dona rigidità e un look minimalista, mentre la retroilluminazione LED bianca offre visibilità uniforme senza risultare invasiva. Presenti anti-ghosting e rollover a 6 tasti per input affidabili, oltre ai tasti funzione (FN) per controlli multimediali e rapidi (volume, riproduzione, blocco Windows e altro).

Il collegamento è cablato e la compatibilità copre Windows 10 e macOS 10.14+. Il layout è Italiano QWERTY; dimensioni di 43,5 x 12,7 x 3,63 cm e peso di 1,05 kg sottolineano la robustezza. Per chi desidera un ingombro minore, esiste anche una variante Tenkeyless (G413 TKL SE).

Logitech G G413 SE

Logitech G G413 SE

49,39 €94,99 € -45,60 € (48%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963