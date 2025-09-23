Logitech G29 con volante, pedali e shifter in offerta speciale

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Per chi ama le simulazioni di guida non c’è nulla di più coinvolgente che sentire ogni curva, frenata e cambiata come se fosse al volante di una vera auto. Il bundle Logitech G29 Driving Force con volante, pedali e shifter è pensato proprio per portare questa esperienza in casa, offrendo realismo e controllo in ogni gara virtuale. E oggi diventa ancora più interessante, grazie a una nuova offerta che riguarda il set completo.

Se cerchi un setup da sim racing concreto e affidabile, l’offerta sul Logitech G G29 SE Driving Force con volante, pedali e Driving Force Shifter è di quelle che fanno gola. Parliamo di un pacchetto con ritorno di forza dinamico a due motori, ingranaggi elicoidali per una guida fluida e silenziosa, rivestimento in vera pelle e una rotazione a 900° per un realismo notevole.

Oggi lo trovi con uno sconto del 42% a 249,00€, un prezzo che rende questo bundle un vero best buy per entrare (o migliorare) nel mondo della simulazione di guida con un set completo e di qualità.

Logitech G G29 SE Driving Force - volante e pedali da corsa, ritorno di forza dinamico, vera pelle + Logitech G Driving Force Shifter - Per PS5, PS4 and PC, Mac - Nero

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Logitech G G29 SE Driving Force: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta Amazon propone il Logitech G G29 SE Driving Force con Driving Force Shifter a 249,00€, grazie a uno sconto del 42%. Il taglio di prezzo si traduce in un risparmio di circa 180€ sul bundle completo, particolarmente interessante considerando che include volante, pedali e leva del cambio.

La compatibilità con PS5, PS4, PC e Mac aggiunge versatilità al pacchetto, consentendoti di usarlo in più ambienti di gioco senza compromessi. Un’occasione da cogliere al volo se punti a un set solido e già pronto all’uso, senza dover acquistare accessori aggiuntivi.

Logitech G G29 SE Driving Force - volante e pedali da corsa, ritorno di forza dinamico, vera pelle + Logitech G Driving Force Shifter - Per PS5, PS4 and PC, Mac - Nero

Logitech G G29 SE Driving Force: le caratteristiche tecniche

Il cuore del G29 SE è il ritorno di forza dinamico a due motori, capace di riprodurre con precisione le sensazioni degli pneumatici in curva, sottosterzo e sovrasterzo, fino al drifting. Gli ingranaggi elicoidali riducono rumore e vibrazioni, mentre il sistema antigioco mantiene tutto saldo e reattivo.

Il volante è rifinito con pelle cucita a mano per un feeling premium; la robusta leva è in acciaio inossidabile, e i pedali in metallo offrono grip e longevità. La leva del cambio ad H a 6 marce assicura innesti precisi e rapidi, mentre i pedali regolabili con freno non lineare restituiscono una risposta più realistica in frenata.

Con la rotazione a 900° puoi sovrapporre le mani nelle curve ampie, proprio come su un’auto reale. Il set è pensato per PS5, PS4 e PC/Mac, con base solida e superfici personalizzabili per il massimo controllo.

Nota di sostenibilità: le parti in plastica del G29 includono il 52% di plastica riciclata post-consumo. Dimensioni del collo: 44,1 x 33 x 30,7 cm; peso: 8,01 kg.

Logitech G G29 SE Driving Force - volante e pedali da corsa, ritorno di forza dinamico, vera pelle + Logitech G Driving Force Shifter - Per PS5, PS4 and PC, Mac - Nero