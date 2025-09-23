Libero
OFFERTE

Logitech G29 con volante, pedali e shifter in offerta speciale

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Logitech G29 con volante, pedali e shifter in offerta speciale Amazon

Per chi ama le simulazioni di guida non c’è nulla di più coinvolgente che sentire ogni curva, frenata e cambiata come se fosse al volante di una vera auto. Il bundle Logitech G29 Driving Force con volante, pedali e shifter è pensato proprio per portare questa esperienza in casa, offrendo realismo e controllo in ogni gara virtuale. E oggi diventa ancora più interessante, grazie a una nuova offerta che riguarda il set completo.

Se cerchi un setup da sim racing concreto e affidabile, l’offerta sul Logitech G G29 SE Driving Force con volante, pedali e Driving Force Shifter è di quelle che fanno gola. Parliamo di un pacchetto con ritorno di forza dinamico a due motori, ingranaggi elicoidali per una guida fluida e silenziosa, rivestimento in vera pelle e una rotazione a 900° per un realismo notevole.

Oggi lo trovi con uno sconto del 42% a 249,00€, un prezzo che rende questo bundle un vero best buy per entrare (o migliorare) nel mondo della simulazione di guida con un set completo e di qualità.

Logitech G G29 SE Driving Force - volante e pedali da corsa, ritorno di forza dinamico, vera pelle + Logitech G Driving Force Shifter - Per PS5, PS4 and PC, Mac - Nero

Logitech G G29 SE Driving Force - volante e pedali da corsa, ritorno di forza dinamico, vera pelle + Logitech G Driving Force Shifter - Per PS5, PS4 and PC, Mac - Nero

249,00 €429,00 € -180,00 € (42%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Logitech G G29 SE Driving Force: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta Amazon propone il Logitech G G29 SE Driving Force con Driving Force Shifter a 249,00€, grazie a uno sconto del 42%. Il taglio di prezzo si traduce in un risparmio di circa 180€ sul bundle completo, particolarmente interessante considerando che include volante, pedali e leva del cambio.

La compatibilità con PS5, PS4, PC e Mac aggiunge versatilità al pacchetto, consentendoti di usarlo in più ambienti di gioco senza compromessi. Un’occasione da cogliere al volo se punti a un set solido e già pronto all’uso, senza dover acquistare accessori aggiuntivi.

Logitech G G29 SE Driving Force - volante e pedali da corsa, ritorno di forza dinamico, vera pelle + Logitech G Driving Force Shifter - Per PS5, PS4 and PC, Mac - Nero

Logitech G G29 SE Driving Force - volante e pedali da corsa, ritorno di forza dinamico, vera pelle + Logitech G Driving Force Shifter - Per PS5, PS4 and PC, Mac - Nero

249,00 €429,00 € -180,00 € (42%)

Logitech G G29 SE Driving Force: le caratteristiche tecniche

Il cuore del G29 SE è il ritorno di forza dinamico a due motori, capace di riprodurre con precisione le sensazioni degli pneumatici in curva, sottosterzo e sovrasterzo, fino al drifting. Gli ingranaggi elicoidali riducono rumore e vibrazioni, mentre il sistema antigioco mantiene tutto saldo e reattivo.

Il volante è rifinito con pelle cucita a mano per un feeling premium; la robusta leva è in acciaio inossidabile, e i pedali in metallo offrono grip e longevità. La leva del cambio ad H a 6 marce assicura innesti precisi e rapidi, mentre i pedali regolabili con freno non lineare restituiscono una risposta più realistica in frenata.

Con la rotazione a 900° puoi sovrapporre le mani nelle curve ampie, proprio come su un’auto reale. Il set è pensato per PS5, PS4 e PC/Mac, con base solida e superfici personalizzabili per il massimo controllo.

Nota di sostenibilità: le parti in plastica del G29 includono il 52% di plastica riciclata post-consumo. Dimensioni del collo: 44,1 x 33 x 30,7 cm; peso: 8,01 kg.

Logitech G G29 SE Driving Force - volante e pedali da corsa, ritorno di forza dinamico, vera pelle + Logitech G Driving Force Shifter - Per PS5, PS4 and PC, Mac - Nero

Logitech G G29 SE Driving Force - volante e pedali da corsa, ritorno di forza dinamico, vera pelle + Logitech G Driving Force Shifter - Per PS5, PS4 and PC, Mac - Nero

249,00 €429,00 € -180,00 € (42%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963