Logitech, cuffie wireless con microfoni beamforming ora a meno di 40€

Leggere e wireless con LIGHTSPEED e Bluetooth, 18 ore e microfoni beamforming: Logitech G435 oggi in forte sconto su Amazon.

Se cerchi cuffie gaming leggere e versatili, le Logitech G G435 sono oggi protagoniste di un’offerta che fa gola: sconto del 59% su Amazon. Con il link diretto all’offerta puoi approfittarne subito. Questo modello punta su comfort e praticità quotidiana: è molto leggero, si indossa a lungo senza affaticare, garantisce una resa sonora bilanciata e una connettività stabile, ideale per gaming, musica e chiamate. L’autonomia raggiunge le 18 ore, sufficiente per coprire intere giornate tra studio, lavoro e partite, mentre i microfoni beamforming integrati mantengono la voce chiara senza l’ingombro di un braccetto. In più, la modalità LIGHTSPEED è semplice da configurare e più solida del classico Bluetooth nelle sessioni di gioco.

La combinazione di comodità, stabilità della connessione e qualità audio nella sua fascia rende le G435 una scelta immediata per passare da cuffie cablate o generiche a un’esperienza più pulita e senza fili, con un occhio all’ergonomia e al controllo del volume per un uso prolungato in sicurezza.

Logitech G G435: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasioni così vanno prese al volo: oggi su Amazon le Logitech G G435 sono in offerta a 36,09€ grazie a uno sconto del 59%, per un risparmio di circa 52 euro rispetto al prezzo di listino. Parliamo di un prezzo particolarmente interessante per un modello wireless che unisce LIGHTSPEED e Bluetooth nello stesso prodotto, così da passare con facilità da PC/console ai dispositivi mobili. Con il link diretto puoi verificare la disponibilità e procedere subito all’acquisto, prima che l’offerta termini.

Logitech G G435: le caratteristiche tecniche

Le Logitech G G435 combinano connessione LIGHTSPEED a bassa latenza e Bluetooth, offrendo una libertà d’uso totale su PC e Mac, PlayStation 4/5, Nintendo Switch/Switch 2 e smartphone. Il design è pensato per la comodità quotidiana: soli 165 g di peso e cuscinetti in memory foam adatti anche a teste più piccole. I driver da 40 mm offrono un suono bilanciato e immersivo, con compatibilità a Dolby Atmos e Windows Sonic per un coinvolgente effetto surround.

La voce arriva forte e chiara grazie ai doppi microfoni beamforming, che riducono il rumore di fondo senza richiedere un braccetto esterno. La batteria garantisce fino a 18 ore di utilizzo continuativo, così puoi giocare, ascoltare e parlare tutto il giorno senza interruzioni. Per un uso più consapevole, è presente un limitatore di volume opzionale sotto gli 85 dB. Attenzione anche alla sostenibilità: le parti in plastica includono il 22% di riciclato post-consumo e il packaging impiega carta certificata FSC. Un pacchetto completo che privilegia leggerezza, praticità e qualità audio.

