Logitech, crolla il prezzo sul sistema Dolby Surround per l’home cinema

Sistema audio surround certificato THX con Dolby/DTS e telecomando: oggi è in offerta su Amazon con sconto del 44%. Scopri se fa per te.

Se stai cercando un impianto capace di trasformare il salotto in una sala cinema, Logitech Z906 è oggi protagonista di una promozione interessante: sconto del 44% su Amazon. Parliamo di un sistema che punta su potenza e pulizia del suono, con un surround coinvolgente e bassi che sanno farsi sentire senza distorcere anche a volumi sostenuti. L’installazione è rapida, la costruzione solida e la gestione è comoda grazie al telecomando e alla console di controllo. I tanti ingressi, inclusa l’ottica per Dolby Digital e DTS, lo rendono perfetto per TV, PC e console. Scopri qui l’offerta del 44%.

Logitech Z906: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta Amazon porta Logitech Z906 a 245,89€ con sconto del 44%. In termini pratici, il taglio di prezzo equivale a un risparmio di circa 193,20€ rispetto al valore pieno. Un’occasione molto allettante per chi desidera un sistema surround di livello, con un prezzo particolarmente competitivo per la categoria.

La promo è disponibile al link indicato e rende questo sistema un acquisto centrato per film, musica e gaming su TV, PC e console, grazie alla sua natura multidispositivo e alla gestione immediata tramite telecomando e console.

Logitech Z906: le caratteristiche tecniche

Logitech Z906 è un sistema 5.1 certificato THX, in grado di decodificare Dolby Digital e DTS per un’esperienza da cinema in casa. La potenza dichiarata arriva a 1000 Watt di picco (500 Watt RMS), con bassi corposi e grande chiarezza sulle alte frequenze: una combinazione che garantisce impatto e dettaglio in ogni contenuto.

La dotazione di ingressi è uno dei suoi punti forti: supporta collegamenti da fino a sei dispositivi in contemporanea, con jack da 3,5 mm, RCA, ingresso diretto a 6 canali, coassiale digitale e ottico digitale. Questo significa integrazione semplice con TV, lettori Blu-ray/DVD, PC, PlayStation, Xbox, impianti stereo e dispositivi mobili.

La gestione è immediata grazie alla console di controllo e al telecomando a infrarossi, che permettono di regolare i livelli dei singoli canali (satelliti, centrale e subwoofer) e di scegliere le modalità di ascolto in base all’ambiente. La costruzione solida dei satelliti e del subwoofer ispira affidabilità, mentre la resa a volumi elevati resta stabile e pulita.

