Logitech, crolla a metà prezzo la webcam con otturatore per la privacy

Logitech Brio 300 con otturatore privacy e microfono a riduzione rumore, certificata Zoom/Teams/Meet, app Logi Tune e connessione USB‑C. Scopri l’offerta.

L’offerta su Logitech Brio 300 è una di quelle da non lasciarsi scappare se cerchi una webcam affidabile per riunioni e didattica a distanza. Oggi è proposta con un risparmio del 49% e un prezzo particolarmente allettante, con la comodità della connessione USB‑C e un’installazione semplice e immediata. L’immagine risulta naturale e ben bilanciata, mentre la voce è resa chiara e pulita grazie al microfono con riduzione del rumore. In più, l’otturatore privacy integrato ti permette di tutelare la riservatezza con un semplice gesto. Scopri l’offerta su Amazon da questo link diretto.

La webcam è pensata per semplificare le videochiamate quotidiane e lo streaming leggero, con una resa pronta all’uso e senza complicazioni. È compatibile con le principali piattaforme e garantisce una resa stabile anche in ambienti non perfettamente illuminati, così da essere ben visibile in ogni situazione.

Logitech Brio 300: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da cogliere al volo: la Logitech Brio 300 è in offerta su Amazon a 40,89€ con un importante sconto del 49%. Un taglio che rende questa webcam una scelta particolarmente conveniente per chi vuole migliorare in modo concreto la qualità delle videochiamate senza investire cifre elevate. Il prezzo attuale la posiziona tra le opzioni più accessibili della sua categoria, pur mantenendo caratteristiche che puntano su qualità dell’immagine, chiarezza vocale e tutela della privacy.

La promozione è disponibile direttamente su Amazon: consigliamo di approfittarne finché l’offerta è attiva, perché le disponibilità possono variare in base alla domanda.

Logitech Brio 300: le caratteristiche tecniche

La Logitech Brio 300 offre video Full HD 1080p con resa naturale e una gestione intelligente della luce grazie a RightLight 2, che compensa automaticamente le condizioni di scarsa illuminazione per mantenere il volto ben esposto. Il sensore da 2 MP assicura fluidità e nitidezza più che adeguate per meeting e lezioni online.

Il microfono mono con riduzione del rumore privilegia la voce rispetto ai suoni ambientali, migliorando la comprensione dall’altra parte della chiamata. L’otturatore privacy è integrato: basta una rotazione per coprire l’obiettivo quando non sei in video. La connessione USB‑C semplifica l’uso con i laptop moderni e la webcam è certificata per Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, oltre a essere compatibile con Windows, macOS e ChromeOS.

Tramite l’app gratuita Logi Tune puoi personalizzare resa cromatica e immagine, adattando la scena alle diverse condizioni di lavoro. Completa il quadro l’attenzione alla sostenibilità: il prodotto è realizzato con almeno il 48% di plastica riciclata post-consumo, senza rinunciare a un design compatto e leggero pensato per l’uso quotidiano su qualsiasi scrivania.

