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Perdere di vista chiavi, portafogli o altri oggetti che si usano ogni giorno può creare contrattempi e rendere difficile ritrovarli. La confezione da 4 di Apple AirTag di seconda generazione è disponibile con uno sconto del 25%.

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Gli AirTag aiutano a localizzare gli oggetti tramite l’app Dov’è. Quando serve individuarli, si può ricorrere al suono emesso dal dispositivo oppure alle indicazioni dettagliate della funzione Posizione precisa su iPhone e, ora, anche su Apple Watch. La seconda generazione include un altoparlante con volume aumentato del 50% e un raggio più ampio grazie ai chip Ultra Wideband e Bluetooth evoluti. È inoltre possibile condividere temporaneamente la posizione con contatti di fiducia, terze parti o con oltre 50 compagnie aeree partner.

Apple AirTag da 4: oggi sconto del 25% e prezzo di 89 euro

La confezione comprende quattro Apple AirTag di seconda generazione ed è proposta a 89,00 euro, con uno sconto del 25%. La funzione Dov’è permette di usare gli AirTag per ritrovare più facilmente gli oggetti a cui vengono agganciati; per individuare quello smarrito si può anche far emettere un suono. Il prezzo e la percentuale di sconto sono indicati nell’offerta Amazon.

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I localizzatori Apple con il suono più potente e il raggio ampliato

Quando non si ricorda dove si è lasciato un oggetto, poterlo cercare tramite l’app o riconoscerne il suono può rendere più semplice ritrovarlo. Ecco le funzioni distintive indicate per questi localizzatori:

App Dov’è: aiuta a ritrovare gli oggetti a cui è agganciato un AirTag. È pensata per chi vuole localizzare più facilmente cose di uso quotidiano come portachiavi e portafogli.

aiuta a ritrovare gli oggetti a cui è agganciato un AirTag. È pensata per chi vuole localizzare più facilmente cose di uso quotidiano come portachiavi e portafogli. Posizione precisa su iPhone e Apple Watch: offre indicazioni dettagliate per trovare l’oggetto smarrito, anche usando un Apple Watch.

offre indicazioni dettagliate per trovare l’oggetto smarrito, anche usando un Apple Watch. Altoparlante con volume aumentato del 50%: il suono più potente e riconoscibile facilita l’individuazione dell’AirTag quando si cerca l’oggetto nelle vicinanze.

il suono più potente e riconoscibile facilita l’individuazione dell’AirTag quando si cerca l’oggetto nelle vicinanze. Chip Ultra Wideband e Bluetooth evoluti: consentono di trovare gli oggetti da un raggio più ampio, ampliando le possibilità di ricerca.

consentono di trovare gli oggetti da un raggio più ampio, ampliando le possibilità di ricerca. Condivisione temporanea della posizione: permette di condividerla in sicurezza con contatti di fiducia, terze parti o più di 50 compagnie aeree partner, quando si perde qualcosa di importante.

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FAQ Come si configura Apple AirTag? Si configura con un semplice tap da iPhone o iPad. Come si ritrovano gli oggetti con Apple AirTag? Si usa l’app Dov’è; è possibile anche far emettere un suono all’AirTag. Apple AirTag supporta la Posizione precisa su Apple Watch? Sì, la funzione Posizione precisa fornisce indicazioni dettagliate su iPhone e anche su Apple Watch. È possibile condividere la posizione di un AirTag? Sì, temporaneamente con contatti di fiducia, terze parti o oltre 50 compagnie aeree partner.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.