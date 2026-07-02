Tractive Mini, gps per gatti con localizzazione live in promo al 60%
Tractive GPS gatto Mini, localizzatore con collare incluso, tracciamento in tempo reale, avvisi antifuga e monitoraggio salute oggi al 60% di sconto.
Chi vive con un gatto sa quanto possa essere ansiogeno non sapere dove si trova quando esce di casa o sparisce per ore. Per ridurre al minimo questa preoccupazione, il Tractive GPS gatto modello Mini è oggi disponibile con uno sconto del 60%, permettendoti di tenere sempre sotto controllo gli spostamenti del tuo micio senza spendere una fortuna.
Il Tractive GPS gatto modello Mini è pensato per seguire il tuo felino in ogni momento, grazie alla localizzazione GPS in tempo reale e alla cronologia delle posizioni, così puoi vedere dove passa le sue giornate e quali sono le sue zone preferite. Gli avvisi antifuga ti segnalano subito se esce dai confini che hai impostato, mentre le funzioni di monitoraggio della salute, con analisi di attività e sonno, aiutano a individuare cambiamenti nelle sue abitudini. Il tutto in un dispositivo leggerissimo da 25 g, adatto ai gatti a partire da 3 kg, con batteria fino a 48 ore (estendibile fino a 5 giorni in zona di risparmio energetico) e ricarica completa in circa 2 ore.
Tractive GPS gatto Mini in offerta su Amazon: sconto del 60%
Con la promo in corso puoi portarti a casa il Tractive GPS gatto modello Mini a soli 20,00€, grazie a uno sconto importante del 60% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di una cifra particolarmente competitiva per un localizzatore GPS per gatti con funzioni di monitoraggio avanzato e collare incluso, in una fascia di prezzo dove spesso si trovano prodotti più basici. L’abbonamento dedicato copre i costi della SIM integrata, permettendo al tracker di usare le reti mobili LTE o 2G per aggiornare costantemente la posizione del tuo gatto. Considerata la riduzione di prezzo attuale, il Tractive GPS gatto modello Mini è disponibile con uno sconto del 60%, una buona occasione per chi vuole iniziare a tracciare il proprio animale con un investimento contenuto.
Il localizzatore per gatti Tractive è ora in offerta
Il localizzatore per gatti con la localizzazione live e gli avvisi antifuga
Se temi che il tuo gatto possa allontanarsi troppo o infilarsi in luoghi pericolosi, questo dispositivo nasce proprio per darti maggiore controllo e serenità nella vita quotidiana.
- Localizzazione GPS in tempo reale senza limiti di distanza: puoi vedere dov’è il tuo gatto in ogni momento e seguirne gli spostamenti, ideale per i mici che girano molto in giardino, in campagna o tra i cortili del quartiere.
- Cronologia delle posizioni e analisi del territorio: scopri i percorsi abituali e le aree che frequenta di più, così puoi capire meglio le sue abitudini e intervenire se noti cambiamenti improvvisi.
- Avvisi antifuga con recinti virtuali: imposti delle zone sicure e ricevi una notifica immediata se il gatto le oltrepassa, utile per chi vive vicino a strade trafficate o in zone non recintate.
- Monitoraggio della salute con attività e sonno: il tracker analizza quanto si muove e quanto riposa, aiutandoti a cogliere segnali precoci di eventuali problemi di salute o stress.
- Tracker leggero da 25 g con collare incluso: pensato per gatti a partire da 3 kg, resta comodo e discreto, così il micio può continuare a muoversi liberamente senza fastidi.
- Autonomia fino a 48 ore, estendibile fino a 5 giorni: in base all’uso, alla rete e all’attività del gatto, puoi arrivare a diversi giorni di utilizzo grazie alla zona di risparmio energetico collegata al WiFi di casa; la ricarica completa richiede circa 2 ore.
- Abbonamento dedicato con SIM integrata: tutte le spese di connettività sono già incluse nell’abbonamento, così non devi gestire SIM aggiuntive o piani separati.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
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Tractive GPS gatto modello Mini, sconto del 60% e tracciamento continuo: approfitta ora dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.
FAQ
Il tracker pesa 25 g ed è consigliato per gatti a partire da 3 kg di peso.
L’autonomia è fino a 48 ore, estendibile fino a 5 giorni con la zona di risparmio energetico; la ricarica richiede circa 2 ore.
Sì, è necessario un abbonamento che copre tutte le spese della scheda SIM integrata nel tracker.
Funziona dove è disponibile copertura mobile LTE o 2G, necessaria per aggiornare la posizione in tempo reale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.