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Smart Tracker 4 pezzi, localizzatore Bluetooth compatibile con Dov'è per chiavi, borse e bagagli, impermeabile IP67 e batteria sostituibile è in sconto del 53%.

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Chiavi dimenticate, zaini lasciati in ufficio o bagagli che non trovi più in casa: perdere di vista gli oggetti che usi ogni giorno è un classico, soprattutto quando sei di fretta. Oggi puoi ridurre al minimo queste situazioni grazie allo Smart Tracker 4 pezzi, in offerta con uno sconto del 53% che rende questo kit di localizzatori Bluetooth particolarmente conveniente.

Smart Tracker 4 pezzi

Lo Smart Tracker 4 pezzi è pensato per chi vuole una soluzione semplice e immediata per ritrovare chiavi, borse, valigie e zaini usando direttamente l’app "Dov’è" di Apple su dispositivi iOS. Ogni tag può emettere un forte suono per farsi individuare nelle vicinanze, mentre la rete globale di dispositivi Apple aiuta a rintracciare gli oggetti anche quando sono fuori portata Bluetooth, il tutto con particolare attenzione alla protezione della privacy grazie alla crittografia avanzata dei dati.

Smart Tracker 4 pezzi in offerta: sconto del 53% sul localizzatore Bluetooth

Il kit Smart Tracker 4 pezzi è proposto a 9,49€ con uno sconto del 53%, un prezzo decisamente aggressivo per un set di localizzatori compatibili con la rete Dov’è di Apple. Parliamo di meno di 2,50€ a tag, una cifra molto inferiore rispetto a tanti tracker della stessa categoria. All’interno della confezione trovi anche i portachiavi dedicati e le batterie a bottone, così puoi metterli subito in uso senza acquisti aggiuntivi. Se vuoi ridurre il rischio di smarrire chiavi e bagagli, questo è un modo economico per farlo: lo Smart Tracker 4 pezzi è disponibile con uno sconto del 53%.

Il localizzatore Bluetooth con l’avviso smarrimento e la resistenza agli schizzi

Quando sei spesso in movimento tra casa, lavoro e viaggi, avere un sistema che ti avvisa subito se dimentichi un oggetto è un aiuto concreto nella vita quotidiana. Questo set di tracker è stato progettato proprio per prevenire gli smarrimenti e rendere più rapido il ritrovamento di tutto ciò che porti con te.

Avviso smarrimento e modalità smarrito : se il tag perde la connessione Bluetooth con il tuo iPhone ricevi subito una notifica, così ti accorgi in tempo di aver lasciato indietro chiavi, borse o zaino.

: se il tag perde la connessione Bluetooth con il tuo iPhone ricevi subito una notifica, così ti accorgi in tempo di aver lasciato indietro chiavi, borse o zaino. Ricerca nelle vicinanze con suono da 100 dB : quando l’oggetto è in casa ma non ricordi dove l’hai messo, puoi far emettere un forte ticchettio dal tracker e guidarti dal suono per ritrovarlo in pochi secondi.

: quando l’oggetto è in casa ma non ricordi dove l’hai messo, puoi far emettere un forte ticchettio dal tracker e guidarti dal suono per ritrovarlo in pochi secondi. Posizione in tempo reale tramite rete Dov’è : se l’oggetto è fuori portata Bluetooth, la rete di milioni di dispositivi Apple aiuta a localizzarlo, ideale per bagagli, valigie e zaini in viaggio.

: se l’oggetto è fuori portata Bluetooth, la rete di milioni di dispositivi Apple aiuta a localizzarlo, ideale per bagagli, valigie e zaini in viaggio. Protezione della privacy con crittografia : i dati sulla posizione sono cifrati secondo gli standard più recenti, così nessuno – nemmeno il produttore – può accedere alle tue informazioni di tracciamento.

: i dati sulla posizione sono cifrati secondo gli standard più recenti, così nessuno – nemmeno il produttore – può accedere alle tue informazioni di tracciamento. Impermeabilità IP67 : resiste a schizzi e brevi immersioni, quindi puoi usarlo senza problemi su zaini, mazzi di chiavi o borse anche sotto la pioggia o in ambienti più impegnativi.

: resiste a schizzi e brevi immersioni, quindi puoi usarlo senza problemi su zaini, mazzi di chiavi o borse anche sotto la pioggia o in ambienti più impegnativi. Batteria sostituibile fino a 2 anni di durata : utilizza batterie a bottone CR2032 incluse, che puoi cambiare facilmente quando necessario, evitando di dover sostituire l’intero dispositivo.

: utilizza batterie a bottone CR2032 incluse, che puoi cambiare facilmente quando necessario, evitando di dover sostituire l’intero dispositivo. Kit da 4 tracker multiuso: puoi coprire più oggetti importanti contemporaneamente – chiavi di casa, auto, borsa e trolley – e rappresenta anche un’idea regalo utile per amici e familiari distratti.

Smart Tracker 4 pezzi

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Smart Tracker 4 pezzi, sconto del 53% e prezzo minimo: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Lo Smart Tracker 4 pezzi funziona con smartphone Android? No, questo Smart Tracker è compatibile solo con dispositivi iOS tramite l’app Dov'è di Apple. Quanto dura la batteria dello Smart Tracker 4 pezzi? La batteria a bottone CR2032 può durare fino a 2 anni e può essere sostituita facilmente. Lo Smart Tracker 4 pezzi è resistente all’acqua? Sì, ha certificazione IP67 ed è protetto da schizzi e brevi immersioni, ideale per uso quotidiano. Posso usare lo Smart Tracker 4 pezzi per localizzare i bagagli in viaggio? Sì, grazie alla rete Dov'è di Apple puoi monitorare la posizione dei bagagli anche fuori portata Bluetooth.