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Life360 Tile, localizzatore Bluetooth per chiavi, borse e oggetti di uso quotidiano con portata fino a 105 m e batteria lunga durata è in sconto del 45%.

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Perdere le chiavi di casa o dell’auto, dimenticare la borsa in ufficio o non ricordare dove hai lasciato lo zaino sono situazioni quotidiane che fanno perdere tempo e aumentano lo stress. In questi casi un localizzatore Bluetooth può fare davvero la differenza: oggi il Life360 Tile è disponibile con uno sconto del 45%, così puoi mettere al sicuro i tuoi oggetti importanti spendendo molto meno.

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Il Life360 Tile è pensato per semplificare la vita di tutta la famiglia: lo agganci alle chiavi, alla borsa, alla bottiglia d’acqua o ad altri oggetti che porti sempre con te e li ritrovi in pochi secondi tramite l’app. Puoi farlo suonare quando non lo vedi più in casa, rintracciarlo sulla mappa, ma anche usare il Tile al contrario per far squillare il tuo telefono, perfino quando è in modalità silenziosa. È resistente all’acqua, ha una batteria fino a 3 anni e si integra con l’app Life360 per vedere persone e oggetti sulla stessa mappa.

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In questo momento su Amazon il Life360 Tile è proposto a 17,99€ grazie a uno sconto del 45% rispetto al prezzo di listino. Parliamo di un prezzo aggressivo per un tracker Bluetooth con portata fino a 105 metri e batteria a lunghissima durata, ideale se vuoi dotare più oggetti di un sistema di ritrovamento rapido senza spendere cifre elevate. Se stai cercando un modo semplice per proteggere chiavi, borse e accessori in famiglia, il Life360 Tile è disponibile con uno sconto del 45% e può essere gestito dall’app gratuita compatibile sia con iOS sia con Android.

Il tracker Life360 con la portata Bluetooth di 105 metri e la batteria fino a 3 anni

Se tendi a perdere spesso gli oggetti o vuoi più sicurezza per tutta la famiglia, questo tracker Bluetooth è pensato proprio per ridurre al minimo ansia e tempo perso nelle ricerche quotidiane. Ecco come le sue caratteristiche tecniche si traducono in vantaggi concreti:

Portata Bluetooth di 105 m : puoi ritrovare chiavi e borse anche quando non sono nella stanza accanto, utile se dimentichi lo zaino in garage o in un’altra parte della casa.

: puoi ritrovare chiavi e borse anche quando non sono nella stanza accanto, utile se dimentichi lo zaino in garage o in un’altra parte della casa. Batteria fino a 3 anni : non devi preoccuparti di ricariche frequenti, lo agganci e te ne dimentichi, sapendo che sarà pronto quando ti servirà davvero.

: non devi preoccuparti di ricariche frequenti, lo agganci e te ne dimentichi, sapendo che sarà pronto quando ti servirà davvero. Resistenza all’acqua con certificazione IP68 : se il portachiavi cade in una pozzanghera o la borsa si bagna sotto la pioggia, il tracker continua a funzionare senza problemi.

: se il portachiavi cade in una pozzanghera o la borsa si bagna sotto la pioggia, il tracker continua a funzionare senza problemi. Funzione SOS : puoi inviare in modo discreto un avviso ai tuoi contatti in caso di situazioni poco sicure, aggiungendo un ulteriore livello di tranquillità.

: puoi inviare in modo discreto un avviso ai tuoi contatti in caso di situazioni poco sicure, aggiungendo un ulteriore livello di tranquillità. Integrazione con app Life360 per iOS e Android : gestisci da un’unica app sia i membri della famiglia sia gli oggetti tracciati, con tutto visibile sulla stessa mappa.

: gestisci da un’unica app sia i membri della famiglia sia gli oggetti tracciati, con tutto visibile sulla stessa mappa. Ricerca bidirezionale: fai suonare il Tile per trovare l’oggetto smarrito oppure usa il Tile per far squillare il telefono, perfino quando è in silenzioso.

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FAQ Quanto è la portata Bluetooth del Life360 Tile? La portata Bluetooth del Life360 Tile arriva fino a 105 metri in condizioni ottimali. Il Life360 Tile è resistente all’acqua? Sì, il Life360 Tile è resistente all’acqua con certificazione IP68. Quanto dura la batteria del Life360 Tile? La batteria del Life360 Tile può durare fino a 3 anni, riducendo al minimo le manutenzioni. Con quali smartphone è compatibile il Life360 Tile? Il Life360 Tile funziona con l’app Life360 gratuita, compatibile con dispositivi iOS e Android.