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Amazon, questi 4 tracker Bluetooth sono quasi regalati: affare lampo

Air Tracker Tag in offerta con sconto del 77% e coupon 12%: set da 4 a 20€. Approfitta ora dell’occasione.

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Redazione

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Air Tracker Tag nero set da 4 su Amazon Amazon

Cerchi un modo semplice e affidabile per ritrovare chiavi, borse o zaini? Questo set da 4 Air Tracker Tag è in forte ribasso e oggi scende a un prezzo super accessibile. L’offerta prevede uno sconto del 77% sul prezzo di listino e un ulteriore sconto al check-out, rendendo questi localizzatori Bluetooth una soluzione smart e conveniente per mettere fine allo stress da oggetti smarriti.

Air Tracker Tag

Air Tracker Tag

22,99 €99,99 € -77,00 € (77%)

Il set è pensato per chi usa iPhone o iPad: la configurazione è immediata e l’integrazione con Apple Dov’è è fluida, così puoi visualizzare la posizione in tempo reale e ricevere notifiche quando ti allontani troppo da un oggetto. Il segnale Bluetooth è affidabile nel raggio tipico d’uso quotidiano e l’allarme è ben udibile, utile per ritrovare al volo ciò che si è perso in casa o in auto. La batteria CR2032 è sostituibile e garantisce una lunga autonomia, evitando sprechi e costi aggiuntivi nel tempo. Design compatto, leggero e discreto: si aggancia facilmente a chiavi, borse e bagagli, risultando pratico anche in viaggio.

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Air Tracker Tag in offerta su Amazon: sconto del 77%

La promozione è particolarmente interessante: parliamo di un set da 4 localizzatori a 22,99€, con un taglio di prezzo pari al 77%. In aggiunta, è presente anche un coupon del 12% che rende l’acquisto ancora più conveniente. Per approfittare della promo e verificare disponibilità e condizioni, nella pagina prodotto trovi tutti i dettagli: in questa fase puoi portarti a casa l’Air Tracker Tag a 20,23€.

Il rapporto qualità/prezzo è notevole per un kit completo che copre chiavi, borsa, zaino e bagaglio, azzerando l’ansia da smarrimento e senza costi di abbonamento.

Il localizzatore Bluetooth con la compatibilità con Apple Dov’è e la batteria CR2032 sostituibile

Questi tag nascono per l’ecosistema iOS: grazie all’app Dov’è puoi vedere la posizione dei tuoi oggetti e ricevere avvisi quando te ne allontani. Se esci dalla portata del Bluetooth, entra in gioco la rete "Find My" di Apple che aiuta nel ritrovamento anche a distanza. L’allarme integrato è potente e ti guida rapidamente verso l’oggetto smarrito.

La batteria CR2032 si sostituisce con facilità e assicura lunga durata; niente rifiuti elettronici inutili e massima continuità d’uso. Il set include 4 pezzi e laccetti per l’aggancio, così puoi proteggere da subito gli oggetti più importanti. Resistenti e compatti, sono pensati per l’uso quotidiano e perfetti anche in valigia. Nessun canone mensile: acquisti una volta e hai tutto quello che serve per ritrovare ciò che conta.

Air Tracker Tag

Air Tracker Tag

22,99 €99,99 € -77,00 € (77%)

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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