Amazon, 75% di sconto sul tracker Android che ti fa ritrovare tutto
Android Smart Tag Ajblg in offerta con sconto del 75% e protezione IP68. Perfetto per chiavi, bagagli e portafogli. Approfitta subito della promo.
L’offerta su questo Android Smart Tag è tra le più interessanti del momento per chi cerca un localizzatore semplice ed efficace senza spendere troppo. Il dispositivo Ajblg dedicato al mondo Android è oggi proposto con uno sconto del 75% rispetto al prezzo di listino, un taglio di prezzo importante che rende ancora più conveniente dotarsi di un sistema per tenere sotto controllo chiavi, bagagli, portafogli e altri oggetti personali.
Questo smart tag è progettato per integrarsi con l’ecosistema Android tramite l’app dedicata di Google e punta tutto su praticità e affidabilità: il modulo Bluetooth, l’altoparlante integrato dalla buona potenza sonora e la custodia protettiva lo rendono adatto all’uso quotidiano sia in casa sia in viaggio, mentre la resistenza ad acqua e polvere e la batteria a lunga durata permettono di agganciarlo ai propri effetti personali e dimenticarsene fino a quando serve davvero.
Android Smart Tag Ajblg in super sconto su Amazon: risparmi il 75%
La promozione in corso rende l’Android Smart Tag Ajblg particolarmente appetibile per chi vuole entrare nel mondo dei localizzatori Bluetooth senza investire cifre elevate. Con uno sconto del 75% il prezzo crolla a 24,99€, posizionando questo modello su una fascia estremamente competitiva rispetto a molti tracker della concorrenza. Considerando le funzioni offerte e la dotazione, il rapporto qualità/prezzo è tra i più interessanti nella categoria dei tag per Android.
Grazie all’integrazione con l’app di Google pensata per la ricerca dei dispositivi, il tag può contare su un’ampia rete di smartphone Android per facilitare il ritrovamento degli oggetti smarriti, caratteristica che alza l’asticella rispetto ai semplici localizzatori Bluetooth stand-alone. L’acquisto avviene direttamente tramite Amazon e il prodotto è proposto a un prezzo promozionale che potrebbe cambiare in base alle disponibilità: se ti interessa un tracker compatibile con Android, l’Android Smart Tag Ajblg è disponibile con uno sconto del 75% e rappresenta una soluzione dal costo contenuto per mettere al sicuro i tuoi oggetti di tutti i giorni.
Il localizzatore Bluetooth Ajblg con il supporto a Google Find e la resistenza IP68
Il cuore di questo localizzatore Bluetooth è la compatibilità con l’applicazione Google "Find Hub", pensata espressamente per l’ecosistema Android. Una volta associato allo smartphone, il tag sfrutta l’ Quando ti allontani oltre circa 20 metri dal dispositivo, entra in gioco il promemoria di oblio: il collegamento Bluetooth attiva un avviso sonoro e una notifica sul telefono, così da ridurre al minimo il rischio di dimenticare i tuoi effetti personali in luoghi affollati come aeroporti o bar. In caso di reale smarrimento puoi attivare la modalità smarrito nell’app, che sfrutta la rete di dispositivi Android per aiutarti a rintracciare il tag e ti invia una notifica quando viene rilevato da un altro smartphone. Dal punto di vista della robustezza, il guscio del tracker vanta una certificazione IP68, quindi è resistente ad acqua e polvere e adatto a un uso intensivo in viaggio o in outdoor. L’alimentazione è affidata a una batteria CR2032 sostituibile con autonomia dichiarata di oltre 365 giorni, e il sistema segnala quando è il momento di cambiarla. Sul fronte privacy, l’utilizzo della rete di ricerca tramite l’app Google è pensato per mantenere i dati di posizione e la cronologia anonimi e crittografati, così da non memorizzare informazioni sensibili direttamente nel localizzatore. Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link: Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Quando ti allontani oltre circa 20 metri dal dispositivo, entra in gioco il promemoria di oblio: il collegamento Bluetooth attiva un avviso sonoro e una notifica sul telefono, così da ridurre al minimo il rischio di dimenticare i tuoi effetti personali in luoghi affollati come aeroporti o bar. In caso di reale smarrimento puoi attivare la modalità smarrito nell’app, che sfrutta la rete di dispositivi Android per aiutarti a rintracciare il tag e ti invia una notifica quando viene rilevato da un altro smartphone.
Dal punto di vista della robustezza, il guscio del tracker vanta una certificazione IP68, quindi è resistente ad acqua e polvere e adatto a un uso intensivo in viaggio o in outdoor. L’alimentazione è affidata a una batteria CR2032 sostituibile con autonomia dichiarata di oltre 365 giorni, e il sistema segnala quando è il momento di cambiarla. Sul fronte privacy, l’utilizzo della rete di ricerca tramite l’app Google è pensato per mantenere i dati di posizione e la cronologia anonimi e crittografati, così da non memorizzare informazioni sensibili direttamente nel localizzatore.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.