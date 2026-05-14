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Amazon

L’offerta su questo Android Smart Tag è tra le più interessanti del momento per chi cerca un localizzatore semplice ed efficace senza spendere troppo. Il dispositivo Ajblg dedicato al mondo Android è oggi proposto con uno sconto del 75% rispetto al prezzo di listino, un taglio di prezzo importante che rende ancora più conveniente dotarsi di un sistema per tenere sotto controllo chiavi, bagagli, portafogli e altri oggetti personali.

Android Smart Tag

Questo smart tag è progettato per integrarsi con l’ecosistema Android tramite l’app dedicata di Google e punta tutto su praticità e affidabilità: il modulo Bluetooth, l’altoparlante integrato dalla buona potenza sonora e la custodia protettiva lo rendono adatto all’uso quotidiano sia in casa sia in viaggio, mentre la resistenza ad acqua e polvere e la batteria a lunga durata permettono di agganciarlo ai propri effetti personali e dimenticarsene fino a quando serve davvero.

Android Smart Tag Ajblg in super sconto su Amazon: risparmi il 75%

La promozione in corso rende l’Android Smart Tag Ajblg particolarmente appetibile per chi vuole entrare nel mondo dei localizzatori Bluetooth senza investire cifre elevate. Con uno sconto del 75% il prezzo crolla a 24,99€, posizionando questo modello su una fascia estremamente competitiva rispetto a molti tracker della concorrenza. Considerando le funzioni offerte e la dotazione, il rapporto qualità/prezzo è tra i più interessanti nella categoria dei tag per Android.

Grazie all’integrazione con l’app di Google pensata per la ricerca dei dispositivi, il tag può contare su un’ampia rete di smartphone Android per facilitare il ritrovamento degli oggetti smarriti, caratteristica che alza l’asticella rispetto ai semplici localizzatori Bluetooth stand-alone. L’acquisto avviene direttamente tramite Amazon e il prodotto è proposto a un prezzo promozionale che potrebbe cambiare in base alle disponibilità: se ti interessa un tracker compatibile con Android, l’Android Smart Tag Ajblg è disponibile con uno sconto del 75% e rappresenta una soluzione dal costo contenuto per mettere al sicuro i tuoi oggetti di tutti i giorni.

Il localizzatore Bluetooth Ajblg con il supporto a Google Find e la resistenza IP68