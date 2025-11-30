Google e i limiti di utilizzo per Gemini 3 Pro e Nano Banana Pro, cosa cambia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Gemini 3 Pro e Nano Banana Pro hanno avuto un grande successo e Google ha dovuto imporre dei limiti di utilizzo del servizio per non caricare troppo i server

In Sintesi

l successo e l’elevato potenziale dei nuovi strumenti AI di Google, come Gemini 3 Pro e Nano Banana Pro, hanno generato una domanda massiccia e superiore alle attese.

Questo sovraccarico ha costretto Google a ridurre i limiti di utilizzo giornalieri per gli account gratuiti e a rendere tali limiti variabili in base al carico dei server.

Il lancio ufficiale di Gemini 3 Pro e Nano Banana Pro, ha confermato che la nuova generazione di strumenti AI di Google ha un grandissimo potenziale, garantendo prestazioni elevate e rapidità di risposta, spingendo molti utenti verso questi modelli.

Ma dietro questo successo emerge anche il primo contraccolpo: i limiti di utilizzo per gli account gratuiti stanno cambiando, segno che una domanda superiore al previsto ha costretto Big G a bilanciare capacità e sostenibilità del servizio.

Perché cambiano i limiti d’utilizzo per gli utenti free

Fino a qualche giorno fa, gli utenti che utilizzavano la versione gratuita dei servizi Google poteva contare su un accesso relativamente generoso con Gemini 3 Pro, ad esempio, consentiva fino a cinque prompt giornalieri. Nano Banana Pro, invece, utile per la generazione e modifica di immagini, permetteva un massimo di tre output al giorno.

Ora, però, secondo quanto riportato da 9to5Google, queste soglie sono state riviste, con Google che ha confermato che i limiti quotidiani potranno variare frequentemente in base al carico dei server e alla disponibilità di risorse computazionali.

La decisione arriva per far fronte all’elevatissima richiesta generata dalle nuove funzioni creative che, visto l’enorme potenziale, sono stati utilizzate in massa in questi giorni, causando non pochi problemi ai server del colosso di Mountain View.

Importante sottolineare che questo interesse crescente non ha riguardato solo i modelli generativi principali ma ha coinvolto anche NotebookLM, la piattaforma di analisi e rielaborazione documentale basata su AI, che sta mostrando anche essa i primi segnali di saturazione. Per questo motivo Google ha temporaneamente sospeso per gli utenti gratuiti alcune delle funzionalità più evolute, come Infografica e Slide Deck, strumenti molto richiesti nelle fasi iniziali di diffusione.

Limitazioni aggiuntive sono state applicate anche agli utenti Pro del servizio, indicazione ulteriore del fatto che la domanda sta superando le previsioni iniziali di Google.

La decisione di Google

A prescindere dal malcontento degli utenti non paganti, la scelta di Google rientra in un meccanismo ormai tipico nel settore: l’introduzione di funzionalità innovative attira rapidamente un volume elevato di richieste che, a lungo andare, rischiano di mettere sotto pressione le capacità di calcolo dei server.

Perciò, ridurre temporaneamente la disponibilità delle funzioni più esigenti permette a Google di garantire stabilità ai servizi, calibrare meglio l’infrastruttura e, naturalmente, incoraggiare il passaggio ai piani a pagamento per chi utilizza in modo intensivo gli strumenti AI.

A fronte di questo, non sorprende quindi che il colosso di Mountain View stia suggerendo agli utenti più appassionati di valutare la sottoscrizione al piano AI Pro, che ha un costo di 21,99 euro al mese, che consente un margine di utilizzo molto più ampio e un accesso più stabile alle funzioni avanzate.