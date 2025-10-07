Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Su Amazon è possibile acquistare al nuovo prezzo minimo storico gli auricolari LG TONE Free T90S che diventano un vero e proprio affare

LG

In sintesi

LG TONE Free T90S in offerta su Amazon a 109 euro per la Festa delle Offerte Prime: prezzo minimo storico e possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi, riservata agli utenti Amazon Prime.

Auricolari completi e performanti con audio Dolby Atmos e Dolby Head Tracking, cancellazione attiva del rumore, autonomia fino a 36 ore con custodia, certificazione IPX4 e tecnologia Meridian.

La Festa delle Offerte Prime di Amazon è l’occasione giusta per acquistare un nuovo paio di cuffie true wireless: con la promozione in corso, infatti, è possibile puntare sulle ottime LG TONE Free T90S, uno dei modelli più interessanti della sua categoria.

Con la promozione in corso, gli auricolari di LG sono ora disponibili con un prezzo scontato a 109 euro, diventando un vero e proprio affare per tutti gli utenti alla ricerca di un prodotto completo e ricco di funzionalità ma che nello stesso tempo può garantire un prezzo accessibile.

Da segnalare che c’è anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Le cuffie sono ora proposte al prezzo minimo storico e sono acquistabili tramite il banner riportato qui di sotto.

LG Electronics TONE Free T90S Auricolari Bluetooth In-Ear con Dolby Atmos, tecnologia MERIDIAN, cancellazione attiva del rumore (ANC) e igienizzazione UVnano+, Bianco, TONE-T90S.AEUSLWH

La scheda tecnica delle LG TONE Free T90S

Disponibili in due colorazioni, le LG TONE Free T90S sono gli auricolari Bluetooth da prendere in occasione della Festa delle Offete Prime, grazie soprattutto a una scheda tecnica completa. Tra le funzionalità principali troviamo il supporto all’audio Dolby Atmos e al Dolby Head Tracking, con tecnologia audio Meridian.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare la cancellazione attiva del rumore, per ridurre i rumori di fondo. All’occorrenza c’è anche la modalità Ambient.

L’autonomia è un altro punto di forza delle cuffie che, con una sola carica, possono arrivare a 9 ore di funzionamento che diventano ben 36 ore utilizzando la carica aggiuntiva della custodia. Con la funzione ANC, invece, si registra un’autonomia leggermente più bassa ma ugualmente in grado di garantire ore e ore di utilizzo. Gli auricolari sono certificati IPX4.

LG TONE Free T90S, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare le LG TONE Free T90S con un prezzo scontato a 109 euro. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate.

Le cuffie, vendute e spedite da Amazon, sono in sconto per la Festa delle Offerte Prime. La promo è, quindi, riservata agli utenti Amazon Prime (servizio disponibili anche con un costo di 0,49 euro per 7 giorni di utilizzo).

L’offerta in corso garantisce uno sconto netto rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, rendendo gli auricolari un vero e proprio best buy in questo momento.

LG Electronics TONE Free T90S Auricolari Bluetooth In-Ear con Dolby Atmos, tecnologia MERIDIAN, cancellazione attiva del rumore (ANC) e igienizzazione UVnano+, Bianco, TONE-T90S.AEUSLWH