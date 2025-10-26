LG, sconto imperdibile per lo smart TV top di gamma: oggi costa pochissimo

Prezzo mai così basso per l'apparecchio del colosso sudcoreano. Caratterizzato da colori vibranti e vividi, offre tutto quello di cui hai bisogno per l'intrattenimento casalingo.

Amazon

Tra i migliori TV per rapporto qualità-prezzo oggi in commercio, lo smart TV LG Serie UA75 eccelle in ogni categoria che si possa analizzare.

Il pannello LED UHD garantisce colori vividi e vibranti, per immagini realistiche come mai prima d’ora. Ma è sul fronte delle funzionalità smart che l’apparecchio del produttore sudcoreano eccelle. Lo LG Serie UA75, infatti, non solo garantisce accesso a contenuti di ogni genere grazie alle app delle varie piattaforme streaming, ma strizza l’occhiolino agli appassionati di gaming con piattaforme dedicate.

Comprarla oggi, poi, ti garantisce due vantaggi tutt’altro che da sottovalutare. Grazie allo sconto di Amazon la trovi al prezzo più basso del web: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare. A questo si aggiunge la possibilità di pagare a rate senza interessi e senza nessuna spesa aggiuntiva.

LG, smart TV top a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promo da cogliere al volo per almeno due buoni motivi, quella disponibile su Amazon sullo smart TV del produttore sudcoreano. Come detto poco più sopra, infatti, non solo è possibile acquistare l’apparecchio a un prezzo mai visto prima, ma si può anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero vero. Ma procediamo con ordine.

Lo smart TV LG Serie UA75 da 55 pollici è disponibile al prezzo più basso del web grazie allo sconto Amazon del 42%: comprandolo oggi lo paghi 349,90 euro anziché 599,00 euro come da prezzo suggerito. Il risparmio è considerevole: ti costa ben 250 euro in meno rispetto al listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate senza oneri aggiuntivi (interessi zero e nessuna spesa di istruttoria). In questo modo, lo smart TV LG Serie UA75 da 55 pollici costa 69,98 euro al mese per cinque mesi.

LG Smart TV Serie UA75 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Progettati per offrire un’esperienza visiva e smart di alta qualità, gli smart TV LG della Serie UA75 hanno davvero ben poco da invidiare ad altri apparecchi di gran lunga più costosi e rinomati.

Il cuore di questi televisori è il Processore α7 4K Gen8 CON AI, un chip potente e intelligente che supera il predecessore sia sul fronte della potenza di calcolo sia sul fronte delle funzionalità avanzate che garantisce.

Il processore a intelligenza artificiale α7 4K Gen8 CON AI progettato dai tecnici e dagli ingegneri LG è in grado di elaborare immagini in 4K con una nitidezza e una profondità superiori, assicurando colori vividi e dettagli marcati. Inoltre, sfrutta il 4K Super Upscaling potenziato, una funzionalità cruciale che migliora i contenuti a risoluzione inferiore, incrementandone in modo efficace la risoluzione, la luminosità e la nitidezza dei dettagli.

Per gli amanti del cinema, la Serie UA75 garantisce una visione ottimale grazie al Filmmaker Mode e all’HDR10 Pro. Queste tecnologie si combinano per riprodurre i contenuti esattamente come sono stati pensati dal regista, offrendo colori profondi e realistici, in particolare su schermi come la versione da 55 pollici.

L’esperienza d’uso è resa fluida e intuitiva dalla piattaforma Smart TV webOS con AI. Questo sistema operativo è non solo ricco di contenuti, ma include anche l’utile AI Chatbot e, grazie al programma webOS Re:New, la TV beneficerà di aggiornamenti software per 5 anni, mantenendosi al passo con le ultime innovazioni.

Gli appassionati di gaming troveranno nella Serie UA75 un alleato evoluto. Il TV supporta la tecnologia VRR (Variable Refresh Rate) fino a 60fps per un gameplay più fluido e reattivo, soprattutto in abbinamento alla modalità bilanciata dei videogiochi moderni. L’esperienza di gioco viene estesa anche al cloud, con la possibilità di accedere a servizi come Xbox Cloud Gaming e altri direttamente dal televisore.

Infine, la piattaforma webOS mette a disposizione un’ampia gamma di piattaforme di streaming preinstallate come Netflix, Disney+, Amazon Prime, Rai Play e Mediaset Infinity, per non perdersi film e serie TV del momento.

