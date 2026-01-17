LG, lo smart TV oggi ti costa pochissimo: va comprato subito

Sconto senza precedenti sullo smart TV del produttore sudcoreano. Completo e versatile, garantisce un'esperienza visiva di altissimo livello. Oggi ti costa pochissimo e puoi pagarlo anche a rate.

Immagini caratterizzate da colori vividi e realistici, con una profondità e un livello di dettaglio che hanno davvero poco da invidiare a televisori dotati di pannello OLED. Uno smart TV "per tutta la famiglia", insomma, capace di accontentare sia gli amanti di film e serie TV sia chi ogni tanto vuole concedersi una pausa con la sua console videogame preferita.

Lo smart TV LG UA75 rappresenta la scelta ideale per chi cerca un televisore capace di garantire un’esperienza visiva di primissimo livello unita a funzionalità tecnologiche avanzate, versatili e facili da utilizzare. Merito del processore di ultima generazione, capace di sfruttare algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per immagini nitide e vivide come mai prima d’ora. Ma questa non è che la proverbiale punta dell’iceberg.

L’apparecchio del produttore sudcoreano, poi, è una delle offerte del giorno su Amazon. La promozione garantita dal colosso del commercio elettronico non solo ti fa risparmiare centinaia di euro sul prezzo suggerito ma ti permette anche di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria.

Smart TV LG a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

L’offerta di oggi sullo smart TV del produttore sudcoreano è di quelle troppo interessanti per farsele scappare a cuor leggero. Oltre a poter approfittare di uno sconto senza precedenti, potrai anche scegliere di pagare a rate senza oneri aggiuntivi (tasso zero vero e nessuna spesa di istruttoria). Ma procediamo con ordine.

Lo LG Smart TV Serie UA75 da 43 pollici è disponibile con uno sconto del 32% al minimo storico. Comprandolo oggi lo paghi 270,00 euro anziché 399,00 euro come da listino. Il risparmio si calcola facilmente: ti costa ben 130 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di dilazionare il pagamento in comode rate mensili. Optando per questa modalità di pagamento, lo LG Smart TV Serie UA75 da 43 pollici costa 54 euro al mese per 5 mesi.

LG Smart TV Serie UA75 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo Smart TV LG UA75 da 43 pollici eleva l’intrattenimento domestico grazie al potente processore α7 4K Gen8 con AI. Questa tecnologia offre immagini significativamente più nitide e profonde rispetto al precedente modello α5. Grazie al sistema 4K Super Upscaling, il processore migliora attivamente ogni contenuto, incrementandone risoluzione, luminosità e nitidezza dei dettagli per una visione sempre impeccabile.

Per gli amanti del cinema, l’apparecchio integra il Filmmaker Mode e la tecnologia HDR10 Pro. Queste funzionalità lavorano in sinergia per restituire colori profondi e realistici, rispettando fedelmente l’intento originale del regista. Ogni scena viene riprodotta con un contrasto ottimizzato, trasformando il tuo salotto in una piccola sala cinematografica dove ogni dettaglio visivo prende vita con estremo realismo.

L’esperienza smart è gestita dalla piattaforma webOS con AI, resa ancora più semplice dall’assistenza dell’AI Chatbot. Inoltre, lo streaming è immediato: app come Netflix, Disney+, Amazon Prime, Rai Play e Mediaset Infinity sono già pronte all’uso.

Il gaming evolve grazie al supporto VRR fino a 60fps e all’accesso diretto a servizi di cloud gaming come Xbox Cloud Gaming. L’LG UA75 rappresenta così il centro multimediale definitivo per chi cerca prestazioni elevate nel gioco e nei contenuti on-demand.

