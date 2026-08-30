LG, sconti mai visti sugli smart TV top: offerta del giorno

Prezzo mai così basso per gli smart TV con tecnologia MiniLED QNED del produttore sudcoreano. Caratterizzati da un'eccellente qualità audio e video, sono al loro minimo storico.

LG

Una gamma per tutti i gusti. Il che, vale la pena sottolinearlo, non vuole assolutamente dire mediocrità o necessità di scendere a compromessi. Gli smart TV della serie LG QNED86B sfruttano infatti tecnologie proprietarie del produttore sudcoreano per garantire un’esperienza visiva che ha ben poco da invidiare a quella degli smart TV OLED. Gli apparecchi di questa serie uniscono la retroilluminazione MiniLED e tecnologia Dynamic QNED Color per un’immagine ricca di dettaglio anche nelle scene più luminose. Con il processore a intelligenza artificiale α8 Gen3 AI 4K e il refresh rate nativo a 120Hz, è una TV pensata sia per lo streaming quotidiano che per il gaming più esigente.

Grazie alla promozione che trovi oggi su Amazon su quasi l’intera gamma, puoi fare un vero affare. Non solo potrai approfittare di sconti che ti permettono di risparmiare centinaia di euro, ma potrai anche scegliere di pagare a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria.

LG Smart TV QNED86B 43 pollici 450,00 € -44% 799,00 € Risparmi 349,00 € Acquista su Amazon

LG Smart TV QNED86B 55 pollici 669,00 € -33% 999,00 € Risparmi 330,00 € Acquista su Amazon

LG Smart TV QNED86B 65 pollici 847,00 € -35% 1.299,00 € Risparmi 452,00 € Acquista su Amazon

LG Smart TV QNED86B 100 pollici 1.985,00 € -40% 3.299,00 € Risparmi 1.314,00 € Acquista su Amazon

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LG, smart TV top a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione così conveniente sugli smart TV LG evo AI MiniLED QNED86B non si era mai vista prima d’ora su Amazon. Gli sconti del colosso sudcoreano su quasi l’intera gamma fa sprofondare il prezzo al minimo storico: puoi risparmiare centinaia di euro (o addirittura migliaia sui modelli più grandi). Ma procediamo con ordine.

L’apparecchio con schermo da 43 pollici può essere acquistato al prezzo più bassi di sempre con lo sconto del 44%. Oggi lo paghi 450 euro anziché 799 euro, risparmiando quasi 350 euro rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore. Puoi inoltre optare per il pagamento in 5 rate a tasso zero, con il prezzo che scende a 90 euro al mese per 5 mesi.

Il modello da 55 pollici è scontato del 33% e costa solamente 669 euro anziché 999 euro come da prezzo suggerito dallo stesso produttore. Un risparmio di ben 330 euro su un modello pronto a fare bella figura nel tuo salotto. Con il tasso zero di Amazon puoi dilazionare il pagamento in 12 rate: lo paghi 55,75 euro al mese per 12 mesi.

Il TV da 65 pollici è disponibile con uno sconto del 35%, che fa scendere il prezzo da 1.299 euro del listino a 847 euro (olrte 450 euro risparmiate grazie all’offerta Amazon). Se si scegli il pagamento rateale, lo smart TV LG QNED8B da 65 pollici costa 70,6 euro al mese per 12 mesi.

Sul modello da 100 pollici puoi risparmiare oltre 1.300 euro grazie allo sconto del 40%: il prezzo scende a 1.985 euro dai 3.299 euro del listino.

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LG smart TV QNED86B scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Tutto, negli smart TV LG evo AI MiniLED QNED86B è pensato per garantirti la miglior esperienza visiva e di ascolto possibile. La retroilluminazione MiniLED, composta da LED più piccoli rispetto ai TV tradizionali, migliora sensibilmente il controllo del contrasto, mettendo in risalto i dettagli anche nelle scene più luminose. A questo si affianca la tecnologia Dynamic QNED Color, certificata al 100% di Volume Colore, che garantisce tonalità ricche e vivaci grazie a una gestione avanzata di luce e pigmenti, con un realismo superiore rispetto a un semplice LED. Il supporto HDR10 Pro ottimizza inoltre contrasto e luminosità scena per scena, per un’immagine sempre ben calibrata.

Il cuore dell’elaborazione è affidato al processore α8 Gen3 AI 4K, capace di ottimizzare in tempo reale immagine e audio in base al contenuto riprodotto. Indipendentemente da fatto che tu stia guardando un programma sulla TV generalista o abbia scelto di guardare le ultime puntate della tua serie TV preferita in streaming poco cambia: il flusso di fotogrammi viene analizzato in tempo reale per far sì che ogni immagine e ogni suono sia ottimizzato e ti catapulti al centro dell’azione.

Per chi ama i videogiochi, il supporto a VRR, AMD FreeSync Premium e le porte HDMI 2.1 riducono drasticamente tearing e input lag, rendendo questa TV una scelta valida anche come monitor da gaming di fascia alta collegato a console o PC di ultima generazione. Il refresh rate nativo di 120Hz, che con Motion Booster può arrivare fino a 288Hz, garantisce fluidità reale nelle scene più dinamiche.

Il sistema operativo webOS 26, con l’integrazione di Google Gemini e Microsoft Copilot, porta un livello di intelligenza artificiale mai visto prima su una smart TV, semplificando la ricerca di contenuti e la gestione delle app tramite comandi naturali. Il supporto Dolby Atmos completa l’esperienza con un audio più avvolgente, mentre il telecomando AI Magic Remote rende la navigazione tra i menu ancora più intuitiva.

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