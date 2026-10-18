LG Mini RGB, lo smart TV top non è mai stato così conveniente: prezzo crollato

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Sconto senza precedenti, quello di oggi sullo smart TV del produttore sudcoreano. Colori vividi e realistici e audio tridimensionale ti catapultano al centro dell'azione.

Amazon

Se la resa dei colori è la prima cosa che guardi in un televisore, lo smart TV LG Serie MRGB86 è l’apparecchio che fa per te. La tecnologia Mini RGB evo sostituisce la classica retroilluminazione bianca con LED colorati, per tonalità più intense e fedeli, vicine a quelle che vedi dal vivo. Grazie al supporto del processore α8 a intelligenza artificiale le immagini saranno poi ottimizzate in maniera automatica per adattarsi al programma che stai guardando in quel momento. Tutto è studiato, insomma, per garantirti sempre la miglior esperienza visiva possibile.

Il doppio sconto che trovi oggi su Amazon, poi, ti fa fare un vero affare. Il prezzo crolla letteralmente a picco e puoi risparmiare oltre 1.000 euro su uno degli smart TV più avanzati oggi in commercio. E puoi scegliere di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria.

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Smart TV LG top di gamma a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La convenienza di acquistare l’apparecchio del produttore sudcoreano su Amazon oggi è doppia. Lo LG Serie MRGB86 da 65 pollici è disponibile con lo sconto incredibile del 59% al quale si somma uno sconto ulteriore al check-out di 44,94 euro. Grazie a questo doppio ribasso lo paghi 854 euro anziché 2.199 euro come da listino. Un risparmio di ben 1.355 euro che lo rende un best buy per il compart TV non OLED.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento a rate senza oneri aggiuntivi. In questo modo lo smart TV LG da 65 pollici ti costa 71,2 euro al mese per 12 mesi.

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LG Smart TV Serie MRGB86 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il lavoro di ottimizzazione dei tecnici e degli ingegneri LG con gli smart TV della Serie MRGB86 è paragonabile a quella dei vecchi artigiani. Tutte le componenti e tutte le tecnologie impiegate sono state pensate per garantirti un’esperienza visiva di altissimo livello, qualuque programma tu decida di guardare.

Il punto di forza è la tecnologia RGB Primary Color Pro, certificata DualColor 100%: copre per intero gli spazi colore DCI-P3 e Adobe RGB, per tonalità più ricche e sfumature più precise rispetto a un Mini LED tradizionale. A tenere sotto controllo contrasto e neri pensa il Precision Dimming, che gestisce in modo indipendente le singole zone di retroilluminazione, mentre Dolby Vision e Filmmaker Mode restituiscono i film come li ha pensati il regista.

Il processore α8 Gen3 con AI, dichiarato da LG 5 volte più intelligente della generazione precedente, ottimizza immagine e suono in tempo reale. Grazie all’AI Super Upscaling 4K anche i contenuti a risoluzione inferiore guadagnano nitidezza, mentre l’AI Sound Pro simula un audio fino a 11.1.2 canali a partire dai diffusori da 20 W, con supporto Dolby Atmos e WOW Orchestra per abbinare il TV a una soundbar LG compatibile. Che tu stia guardando un film, un evento sportivo o un programma TV, sarà come essere catapultati direttamente al centro dell’azione.

Il pannello supporta nativamente il refresh rate a 144 Hz e, con Motion Booster 288, simula fino a 288 fps. VRR, AMD FreeSync Premium, ALLM e HGiG riducono tearing e input lag, e il supporto a NVIDIA GeForce NOW permette di giocare in cloud senza console. Le 4 porte HDMI, tutte con supporto 4K a 120 Hz ed eARC, ti permettono di collegare PlayStation, Xbox, PC e soundbar senza scambiare un cavo. Insomma, un pacchetto di specifiche di altissimo livello ideali per tutti gli amanti del gaming.

Il sistema operativo webOS 26 integra l’AI Hub con Gemini e Copilot, per cercare contenuti con la voce e personalizzare l’esperienza, oltre a funzioni come Multi View, LG Channels e il controllo da smartphone con LG ThinQ. La compatibilità con Apple AirPlay e Apple Home completa la dotazione per chi vive nell’ecosistema Apple.

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