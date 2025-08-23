LG, smart TV a prezzo stracciato: lo paghi la metà

Caratterizzato da specifiche di buon livello, garantisce un'ottima esperienza audio e video soprattutto in stanze di piccole e medie dimensioni. Oggi lo trovi a un prezzo mai visto prima.

Amazon

Non sempre le dimensioni contano. Anche e soprattutto nel mondo dei TV. In una stanza di dimensioni non eccessive – come la camera da letto o la cameretta o la cucina – un televisore più piccolo si vedrà meglio rispetto a uno più grande.

Per questo lo smart TV da 32 pollici di LG è la soluzione ideale per godere al meglio dei propri programmi preferiti. Colori vividi, immagini ben definite e una lunga lista di funzionalità smart capaci di renderlo una scelta perfetta in stanze dove un TV troppo grande farebbe fatica a entrare (e non garantirebbe un’adeguata qualità visiva).

Oggi, grazie all’offerta top di Amazon, puoi approfittare di prezzo che non si vede troppo spesso. Non solo lo trovi a metà prezzo, ma puoi anche scegliere di pagare a rate senza oneri aggiuntivi (tasso zero vero).

Smart TV LG a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promozione di oggi sullo smart TV del produttore sudcoreano è di quelle che non si incontrano troppo spesso. Neanche su Amazon.

Lo LG Serie LQ63 da 32 pollici è disponibile su Amazon con uno sconto del 49%: comprandolo adesso lo paghi solo 162,92 euro anziché 319,00 euro come da prezzo di listino. Il risparmio sfiora così i 160 euro su un apparecchio dalle caratteristiche invidiabile.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. In questo modo, lo LG Serie LQ63 da 32 pollici ti costa 32,59 euro al mese per cinque mesi.

LG Smart TV Serie LQ63 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo smart TV 32LQ63006LA di LG è un apparecchio che offre un mix di funzionalità moderne in un design compatto. Ideale, quindi, per camere da letto, cucina o spazi abitativi più piccoli.

Il televisore del produttore sudcoreano in offerta su Amazon presenta un display HD Ready e garantisce immagini chiare e nitide per tutti i tuoi contenuti preferiti. Il suo processore Quad Core assicura prestazioni fluide, rendendo facile la navigazione tra i menu e il passaggio tra le app senza ritardi. Non manca la modalità Filmmaker Mode, che regola automaticamente le impostazioni per preservare l’intenzione cinematografica originale dei film.

La piattaforma operativa webOS, intuitiva e di facile utilizzo, ti dà accesso a una vasta gamma di servizi di streaming popolari come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video. Supporta anche l’AI ThinQ, consentendoti di controllare altri dispositivi smart compatibili direttamente dal tuo televisore. Questa integrazione ti permette di porre il TV al centro della tua smart house come interfaccia di controllo.

Per la connettività, lo smart TV LG in offerta su Amazon è dotato di Wi-Fi e Bluetooth, che ti permettono di trasmettere in modalità wireless contenuti dal tuo smartphone o collegare altoparlanti e cuffie senza fili. Include anche diverse porte HDMI e USB per collegare console da gioco, lettori Blu-ray e dispositivi di archiviazione esterni. Puoi infine controllarlo facilmente il televisore con il Magic Remote incluso, che funziona come un puntatore del mouse per una navigazione intuitiva.

