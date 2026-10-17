LG, prezzo a picco per l'asciugatrice smart: sconto da capogiro

Dotata di sensori e algoritmi che ottimizzano ogni ciclo di asciugatura in base a peso e composizione del carico, è disponibile su Amazon a un prezzo incredibilmente basso. E la paghi a rate a tasso zero.

LG

Un’asciugatrice che impara come asciugare il tuo bucato: la LG Serie X5 usa l’intelligenza artificiale AI Dry per adattare il ciclo al tipo di carico, così i capi escono morbidi, asciutti al punto giusto e senza sprechi. Con 8 kg di capacità, pompa di calore DUAL Inverter e connessione Wi-Fi, è pensata per chi vuole liberarsi per sempre da stendini e termosifoni carichi di abiti, camice, felpe e maglie.

Con la promo che trovi oggi su Amazon, poi, sei sicuro di fare un affare. Anzi, un doppio affare: lo sconto ti fa risparmiare centinaia di euro su un elettrodomestico tra i più avanzati della sua categoria.

LG Asciugatrice Serie X5 8kg 495,90 € -35% 799,00€ Risparmi 277,00 € Acquista su Amazon

LG, l’asciugatrice smart a prezzo mai visto: doppio sconto da urlo su Amazon

Una promo da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella che trovi oggi su Amazon per l’asciugatrice smart del produttore sudcoreano. La LG Serie X5 da 8kg è al minimo storico grazie al doppio sconto di oggi: a quello del 35% si somma un ribasso automatico al check-out (ti basta aggiungere il prodotto al carrello per usufruirne) del valore di 26,10 euro. In questo modo, l’asciugatrice costa 495,90 euro anziché 799 euro come da listino. Un risparmio superiore ai 300 euro al quale è davvero difficile restare insensibili.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 12 rate senza interessi e senza spese di istruttoria. In questo modo, l’asciugatrice smart LG Serie X5 da 8kg costa 41,30 euro al mese per 12 mesi.

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LG Serie X5 asciugatrice smart: caratteristiche e funzionalità

Un sistema di asciugatura smart progettato e realizzato per facilitarti la vita in lavanderia. Con l’asciugatrice LG Serie X5, infatti, potrai gestire in maniera "agile" e veloce qualunque carico di bucato, indipendentemente dalla composizione dei capi, dei colori o della quantità.

Tutto si basa sul sistema AI Dry, che analizza il carico e regola l’asciugatura in modo intelligente, mentre la modalità TurboDry permette di asciugare in appena 81 minuti quando hai fretta. A fare il lavoro c’è la pompa di calore DUAL Inverter, garantita 10 anni, che mantiene i consumi bassi, appena 85 kWh ogni 100 cicli, e tratta i tessuti con temperature più delicate rispetto a un’asciugatrice tradizionale.

Con 10 programmi, tra cui Eco, Cotone, Sintetico, Lana, Sport, Asciugamano e Allergy Care, copri qualsiasi tipo di bucato, dalle felpe più voluminose ai capi delicati. Il programma Allergy Care è pensato per chi soffre di allergie, e anche il cestello da 122 litri in acciaio inox lascia spazio ai carichi più abbondanti senza costringerti a dividerli.

Grazie al Wi-Fi e all’app LG ThinQ puoi avviare, controllare e programmare i cicli anche da fuori casa. Se abbini un’asciugatrice e una lavatrice LG compatibili, la funzione Smart Pairing imposta da sola il ciclo di asciugatura ideale appena finisce il lavaggio, senza che tu debba pensarci. La partenza ritardata fino a 19 ore e la funzione antipiega completano la dotazione.

La manutenzione è ridotta al minimo: il condensatore autopulente evita di dover intervenire a mano dopo ogni ciclo, mentre la tanica superiore estraibile raccoglie l’acqua di condensa in modo comodo da svuotare. Con 62 dB di rumorosità, dimensioni standard di 85 x 60 x 66 cm e oblò in vetro temperato con luce interna, si inserisce con discrezione in qualsiasi bagno o lavanderia.

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