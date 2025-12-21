LG, prezzo a picco per lo smart TV OLED: affare del giorno su Amazon

LG

Non che ci sia bisogno di grandi presentazioni. Da anni, ormai, LG rappresenta il top per quel che riguarda la tecnologia OLED e con gli smart TV della serie Evo AI G5 non fa che confermarlo.

L’apparecchio del produttore sudcoreano garantisce infatti una qualità audio e video di livello cinematografico. Merito del processore capace di sfruttare avanzati algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare immagini e sonoro in base al programma che si sta guardando e di altre soluzioni tecnologiche capaci di garantire immagini realistiche, caratterizzate da colori vividi e brillanti.

Oggi, poi, lo smart TV OLED del produttore sudcoreano è doppiamente conveniente. A un ribasso da capogiro, infatti, si somma la possibilità di comprarlo a rate senza oneri aggiuntivi (tasso zero vero e nessuna spesa per la pratica istruttoria.

LG Smart TV OLED a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella che trovi oggi sullo smart TV OLED LG Serie G5. Come accennato poco sopra, non solo potrai acquistarlo a un prezzo senza precedenti, ma avrai anche l’opportunità di pagarlo a rate senza interessi e senza nessun altro costo. Ma procediamo con ordine.

Lo LG OLED EVvo AI G5 da 55 pollici è disponibile su Amazon con uno sconto del 39%: comprandolo adesso lo paghi 1.399,00 euro anziché 2.299,00 euro come da listino. I conti sono piuttosto semplici: ti costa ben 900 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in cinque rate a tasso zero. Optando per questa modalità di pagamento, lo LG OLED Evo AI G5 da 55 pollici ti costa 279,80 euro al mese per cinque mesi.

LG OLED Evo AI G5 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il suo asso nella manica è ben nascosto dietro un display di qualità eccezionale. Il nuovo processore α11 Gen2 con Intelligenza Artificiale è infatti in grado di ottimizzare ogni scena in tempo reale, garantendo neri perfetti e un contrasto infinito tipico dei pixel autoilluminanti. Indipendentemente dal programma che stai guardando, quindi, avrai la certezza di godere di un’esperienza video impareggiabile senza che tu debba muovere un dito. Sarà il processore, infatti, a occuparsi del tutto, scegliendo le impostazioni migliori in base alle informazioni raccolte analizzando il flusso di fotogrammi.

Ma non finisce qui. A un processore top di gamma si sommano infatti soluzioni tecnologiche all’avanguardia. La tecnologia Brightness Booster Ultimate, ad esempio, spinge la luminosità fino al 150% in più rispetto ai modelli convenzionali, mentre la certificazione Intertek assicura il 100% di fedeltà e volume colore, restituendo immagini realistiche e dettagliatissime in ogni condizione di luce ambientale.

Sul fronte audio, il sistema a 4.2 canali da 60W sfrutta l’AI Sound Pro per creare un mix virtuale a 11.1.2 canali, regalando un’esperienza sonora avvolgente e immersiva qualunque programma tu decida di guardare. Sarà come essere sempre al centro dell’azione.

Per gli amanti del gaming, l’LG G5 si conferma un punto di riferimento grazie al supporto per il 4K a 165Hz e tempi di risposta inferiori a 0,1ms. La connettività è garantita da quattro porte HDMI 2.1 compatibili con VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium, assicurando sessioni di gioco fluide e prive di interruzioni. Completano la scheda tecnica dello LG G5 il supporto ai formati Dolby Vision e Dolby Atmos, la connettività Wi-Fi 6.

Le funzionalità smart sono gestite dal sistema operativo webOS 25, che offre un’interfaccia intuitiva e personalizzabile, arricchita dal telecomando puntatore con tasto AI dedicato. Il design "One Wall" con staffa zero-gap inclusa permette un’installazione a filo muro estremamente elegante, trasformando il televisore in un vero elemento d’arredo simile a un quadro digitale di alta precisione.

