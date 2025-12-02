LG, scende sotto i 100€ il monitor FHD da 24’’ con altezza regolabile

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Monitor LG 24MS550 con pannello IPS Full HD, 100Hz e FreeSync, speaker integrati e stand regolabile: ora a meno di 100€ su Amazon

Se cerchi un monitor affidabile e versatile per la tua postazione, l’LG 24MS550 è oggi protagonista di un’offerta su Amazon con sconto del 36%. A questo prezzo diventa una scelta concreta per chi lavora in smart working o studia, senza rinunciare a un po’ di svago. Immagini nitide, comportamento equilibrato e una buona cura dell’ergonomia lo rendono comodo da usare ogni giorno. Scopri i dettagli della promo direttamente qui: vai all’offerta.

Il feeling complessivo è quello di un prodotto facile da installare e da regolare sulla scrivania, con un supporto pratico e speaker integrati per un uso immediato. In sintesi: qualità dell’immagine convincente, comfort d’uso e prezzo in ribasso, un mix che convince chi cerca semplicità e concretezza.

LG 24MS550: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi su Amazon il LG 24MS550 è proposto a 69,99€ con sconto del 36%. Una riduzione significativa che rende questo modello particolarmente interessante per chi desidera aggiornare il monitor senza spendere troppo.

La promozione riguarda questa configurazione con pannello IPS Full HD, frequenza a 100Hz e AMD FreeSync, oltre a stand regolabile e speaker stereo, con 2x HDMI per la connettività.

LG 24MS550: le caratteristiche tecniche

L’LG 24MS550 è un monitor 24" Full HD (1920×1080) con pannello IPS, pensato per restituire colori brillanti e una visione corretta da più angolazioni. La frequenza di aggiornamento a 100Hz, abbinata a AMD FreeSync, contribuisce a una maggiore fluidità nelle attività quotidiane. Il comfort visivo è supportato da schermo antiriflesso, Reader Mode e Flicker Safe, utili per ridurre l’affaticamento durante le lunghe sessioni.

Sul fronte ergonomia, lo stand regolabile in altezza (80 mm) e inclinazione aiuta a trovare rapidamente l’assetto ideale. Gli speaker stereo integrati da 4W permettono di ascoltare audio senza periferiche aggiuntive, mentre la connettività mette a disposizione 2 porte HDMI e uscita cuffie per collegare più dispositivi. Il tutto in un formato pratico, con peso di 3,2 kg, adatto a scrivanie di ogni tipo.

