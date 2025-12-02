Libero
OFFERTE

LG, scende sotto i 100€ il monitor FHD da 24’’ con altezza regolabile

Monitor LG 24MS550 con pannello IPS Full HD, 100Hz e FreeSync, speaker integrati e stand regolabile: ora a meno di 100€ su Amazon

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

LG, scende sotto i 100€ il monitor FHD da 24’’ con altezza regolabile Amazon

Se cerchi un monitor affidabile e versatile per la tua postazione, l’LG 24MS550 è oggi protagonista di un’offerta su Amazon con sconto del 36%. A questo prezzo diventa una scelta concreta per chi lavora in smart working o studia, senza rinunciare a un po’ di svago. Immagini nitide, comportamento equilibrato e una buona cura dell’ergonomia lo rendono comodo da usare ogni giorno. Scopri i dettagli della promo direttamente qui: vai all’offerta.

Il feeling complessivo è quello di un prodotto facile da installare e da regolare sulla scrivania, con un supporto pratico e speaker integrati per un uso immediato. In sintesi: qualità dell’immagine convincente, comfort d’uso e prezzo in ribasso, un mix che convince chi cerca semplicità e concretezza.

Monitor LG 24MS550

Monitor LG 24MS550

69,99 €109,99 € -40,00 € (36%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

LG 24MS550: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi su Amazon il LG 24MS550 è proposto a 69,99€ con sconto del 36%. Una riduzione significativa che rende questo modello particolarmente interessante per chi desidera aggiornare il monitor senza spendere troppo.

La promozione riguarda questa configurazione con pannello IPS Full HD, frequenza a 100Hz e AMD FreeSync, oltre a stand regolabile e speaker stereo, con 2x HDMI per la connettività.

Monitor LG 24MS550

Monitor LG 24MS550

69,99 €109,99 € -40,00 € (36%)

LG 24MS550: le caratteristiche tecniche

L’LG 24MS550 è un monitor 24" Full HD (1920×1080) con pannello IPS, pensato per restituire colori brillanti e una visione corretta da più angolazioni. La frequenza di aggiornamento a 100Hz, abbinata a AMD FreeSync, contribuisce a una maggiore fluidità nelle attività quotidiane. Il comfort visivo è supportato da schermo antiriflesso, Reader Mode e Flicker Safe, utili per ridurre l’affaticamento durante le lunghe sessioni.

Sul fronte ergonomia, lo stand regolabile in altezza (80 mm) e inclinazione aiuta a trovare rapidamente l’assetto ideale. Gli speaker stereo integrati da 4W permettono di ascoltare audio senza periferiche aggiuntive, mentre la connettività mette a disposizione 2 porte HDMI e uscita cuffie per collegare più dispositivi. Il tutto in un formato pratico, con peso di 3,2 kg, adatto a scrivanie di ogni tipo.

Monitor LG 24MS550

Monitor LG 24MS550

69,99 €109,99 € -40,00 € (36%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Lima Plastics

Ti potrebbero interessare

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963