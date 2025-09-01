Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La LG S40T Soundbar è protagonista di una nuova offerta Amazon con un prezzo che cala fino al minimo storico: si tratta di un vero e proprio best buy

In sintesi

LG S40T Soundbar in offerta su Amazon a 127 euro con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi e prezzo minimo storico.

Modello 2.1 canali da 300 W con subwoofer wireless, AI Sound Pro, Bluetooth e HDMI, ideale per Smart TV a partire da 43 pollici.

È il momento giusto per acquistare una nuova soundbar puntando su un prodotto in grado di garantire un rapporto qualità/prezzo al top del mercato, risultando sia accessibile che di qualità.

Con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile puntare sulla LG S40T Soundbar, modello in grado di soddisfare appieno le esigenze della maggior parte degli utenti.

Grazie alla promo in corso, la soundbar di LG è ora disponibile con un prezzo ridotto a 127 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Per accedere alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto e completare poi l’acquisto. La soundbar di LG è venduta e spedita direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna rapida e all’assistenza post-vendita.

C’è anche la possibilità di sfruttare il reso gratuito entro 14 giorni dalla consegna. L’offerta in corso, che garantisce il prezzo minimo storico sullo store per la soundbar, sarà disponibile solo per un breve periodo.

La scheda tecnica della LG S40T

La soundbar di LG in offerta oggi è dotata di 2.1 canali con 300 W di potenza totale e subwoofer wireless per poter garantire una resa audio ottimale, in tutti i contesti di utilizzo. Il modello può essere controllato facilmente con il telecomando del TV LG (per i televisori arrivati sul mercato a partire dal 2023).

Da segnalare anche la funzione AI Sound Pro che analizza le immagini riprodotte dallo schermo per adattare l’audio. In questo modo è possibile enfatizzare le voci, la musica o l’effetto cinema in base al contenuto riprodotto.

La soundbar, inoltre, supporta sia la connettività Bluetooth che il collegamento tramite HDMI. LG S40T Soundbar ha una larghezza di 76 centimetri e può essere abbinata facilmente a Smart TV con diagonale a partire da 43 pollici. Si tratta, quindi, di un prodotto completo e versatile.

LG S40T, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare LG S40T Soundbar con un prezzo ridotto a 127 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La promozione è valida solo per un breve periodo e garantisce l’accesso al prezzo minimo storico per la soundbar sullo store. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto e poi completare l’acquisto.

