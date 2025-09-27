LG, è questo lo smart TV da comprare subito: prezzo crollato

Grazie a tecnologie di ultima generazione e a un processore a intelligenza artificiale potentissimo, lo smart TV LG garantisce un'esperienza audio e video di assoluto livello.

Un piccolo prodigio della tecnologia. Nonostante non sia dotato di pannello OLED, lo smart TV LG QNED86 evo ti stupirà sin dal primo sguardo grazie a un mix di tecnologie esclusive utilizzate dal colosso dell’elettronica di consumo sudcoreano.

Le immagini sono caratterizzate da colori profondi e realistici come mai prima d’ora; ricche di dettagli e con un contrasto quasi perfetto qualunque sia il programma che tu stia guardando. L’esperienza d’ascolto non è da meno: l’audio tridimensionale virtuale ti permette di vivere ogni scena come se tu fossi catapultato al centro dell’azione, per un ascolto immersivo e totalizzante.

Il tutto a un prezzo a dir poco speciale. Lo smart TV LG QNED86 evo è disponibile su Amazon al minimo storico grazie a un doppio sconto choc: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Smart TV LG QNED a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione come quella odierna sullo smart TV del produttore sudcoreano non si è mai vista prima. Merito del doppio sconto garantito da Amazon e dalla possibilità di pagare a rate, senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Lo smart TV LG QNED86 da 43 pollici è disponibile con uno sconto del 23% al quale si somma un secondo sconto di 90,19€ che si applica automaticamente aggiungendo il prodotto al carrello. Grazie al doppio ribasso, lo smart TV LG ti costa 450,78 euro anziché 699,00 euro: comprandolo adesso risparmi quasi 250 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento a rate senza oneri aggiuntivi. In questo modo, lo LG QNED86 evo da 43 pollici costa 90,16 euro al mese per cinque mesi.

LG Smart TV QNED86 evo scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo smart TV LG QNED86 evo si caratterizza per l’eccezionale qualità delle immagini, garantita dall’unione della tecnologia QNED Color con un sofisticato controllo della luce. La tecnologia DYNAMIC QNED COLOR garantisce colori notevolmente più vividi e realistici rispetto ai tradizionali TV LED, grazie alla tecnologia wide color gamut di LG. A ciò si aggiunge il Local Dimming, che ottimizza la retroilluminazione in base al contenuto, assicurando un contrasto più profondo e dettagliato.

Il cuore pulsante del QNED86 è rappresentato dal Processore α7 4K Gen8 con AI, che sfrutta avanzati algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per offrire immagini più nitide e profonde rispetto alle generazioni precedenti.

Lo smart TV LG in offerta su Amazon offre un’esperienza a 360 gradi per l’intrattenimento. Per gli appassionati di cinema, il FILMMAKER MODE e HDR10 PRO permettono di godere dei contenuti con la fedeltà cromatica e la profondità voluta dal regista. Il Gaming Evoluto supporta il VRR fino a 60 fps, ideale per le modalità bilanciate dei videogiochi moderni, e l’accesso al cloud gaming con piattaforme come Xbox Cloud Gaming.

L’intelligenza si estende alla piattaforma Smart TV webOS con AI, che offre un’esperienza utente dinamica. Grazie al telecomando puntatore con AI, è possibile sfruttare l’AI Search per trovare rapidamente contenuti e l’AI Chatbot per assistenza. Inoltre, il servizio webOS Re:New assicura aggiornamenti del sistema operativo per cinque anni. Infine, la disponibilità di tante piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime e servizi italiani come Rai Play e Mediaset Infinity, garantisce un accesso illimitato ai contenuti.

