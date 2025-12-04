LG QNED AI QNED80 in offerta su Amazon: è la Smart TV da prendere oggi
La Smart TV LG QNED AI QNED 80 è in offerta su Amazon con un prezzo che si riduce al minimo storico: è il modello da prendere oggi
In sintesi
- LG QNED AI QNED80 in offerta su Amazon: la versione da 43" scende a 399 €, mentre quella da 50" è disponibile a 448 €, entrambe vendute direttamente da Amazon con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi.
- Smart TV 4K con chip Alfa 7 4K Gen 8 e webOS, ideale per qualità d’immagine, funzioni smart avanzate e ottimo rapporto qualità/prezzo, con prestazioni fino a 60 fps.
Su Amazon è possibile sfruttare un’offerta davvero ottima per acquistare una nuova Smart TV di alta qualità e a prezzo contenuto. L’offerta del giorno, infatti, riguarda la LG QNED AI QNED80 che viene proposta al prezzo scontato di 399 euro, scegliendo la versione da 43 pollici. In sconto c’è anche la variante da 50 pollici che viene proposta con un prezzo di 448 euro.
Si tratta di modelli di alta qualità, ideali per abbinare prestazioni ottimali e una spesa contenuta. L’offerta riguarda le versioni vendute direttamente da Amazon e consente anche l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi e con possibilità di pagare anche con carta di debito. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto.
LG QNED AI QNED 80: la scheda tecnica
I modelli della serie LG QNED AI QNED80 rappresentano oggi un punto di riferimento del mercato, garantendo un rapporto qualità/prezzo davvero al top.
Tra le specifiche, oltre a un pannello 4K in grado di spingersi fino a 60 fps proponendo immagini di qualità, troviamo anche il chip Alfa 7 4K Gen 8 con AI che offre un deciso salto di qualità per le immagini rispetto alla generazione precedente.
Da segnalare anche la presenza di webOS e, quindi, la possibilità di sfruttare una piattaforma smart ricca di potenzialità e funzioni avanzate oltre che con tutte le app dedicate per l’accesso ai servizi di intrattenimento.
LG QNED AI QNED 80: l’offerta di Amazon
Con la nuova promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare una nuova Smart TV LG con condizioni molto vantaggiose. Le varianti in offerta appartengono alla serie LG QNED AI QNED80. Gli utenti possono scegliere la versione da 43 pollici, proposta oggi con un prezzo di 399 euro, oppure quella da 50 pollici, che può essere acquistata in sconto a 448 euro.
Si tratta di nuovi minimi storici. Gli utenti hanno la possibilità di effettuare il pagamento anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Per sfruttare subito la promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto. Direttamente dalla pagina del prodotto è poi possibile scegliere la versione da comprare.
