LG, prezzo a picco per lo smart TV OLED top di gamma: affare per tutti

Caratterizzato da specifiche di altissimo livello, regala un'esperienza visiva e di ascolto che non teme paragoni. Oggi risparmi centinaia di euro e lo paghi a rate.

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Lo smart TV LG OLED55G64LW, top di gamma della serie G6 2026, rappresenta il vertice della tecnologia OLED del produttore sudcoreano. Grazie alla nuova tecnologia Hyper Radiant Color Tech raggiunge una luminosità di picco fino a 3,9 volte superiore rispetto ai modelli OLED precedenti, con neri perfetti e colori accuratissimi anche in ambienti particolarmente illuminati. Il design Gallery, spesso meno di 3 cm, permette di integrarla a filo muro come un vero quadro.

Un vero e proprio concentrato di tecnologia disponibile oggi su Amazon a un prezzo eccezionalmente basso. Lo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico ti fa risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino. E puoi anche scegliere di pagare a rate senza oneri aggiuntivi (tasso zero vero e nessuna spesa di istruttoria). Ma procediamo con ordine.

LG OLED evo AI Serie G6 55 pollici 1.697,32 € -32% 2.499,00 € Risparmi 801,68 € Acquista su Amazon

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LG, lo smart TV OLED top di gamma a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Un’offerta doppiamente conveniente, quella che trovi oggi su Amazon sullo smart TV OLED top di gamma di LG. Come accennato, infatti, la convenienza è doppia: non solo lo acquisti a un prezzo mai così basso, ma puoi anche dilazionare il pagamento in rate mensili a tasso zero.

Lo LG OLED evo AI Serie G6 da 55 pollici è disponibile con uno sconto del 32%. Comprandolo oggi lo paghi 1.697,32 euro anziché 2.499 euro come da listino. Rispetto al prezzo suggerito dal produttore, il risparmio è considerevole: lo smart TV del produttore sudcoreano ti costa 800 euro in meno rispetto al prezzo suggerito.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento a rate a tasso zero. In questo modo, lo LG OLED evo AI Serie G6 da 55 pollici costa 141,50 euro al mese per 12 mesi.

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LG OLED evo AI Serie G6 55 pollici scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il pannello OLED evo con tecnologia Hyper Radiant Color sfrutta 8,3 milioni di zone di pixel dimming indipendenti, garantendo un controllo del contrasto senza precedenti scena per scena. Il risultato è quello che LG definisce Perfect Black e Perfect Color: neri assoluti abbinati a colori estremamente accurati, il tutto protetto dalla tecnologia antiriflesso Reflection Free Premium, capace di ridurre i riflessi anche in ambienti fino a tre volte più luminosi di un normale salotto.

A gestire l’elaborazione dell’immagine c’è il nuovissimo processore α11 AI Gen3, descritto da LG come il 70% più potente rispetto alla generazione precedente, che lavora in tempo reale su ogni singolo punto luminoso del pannello per massimizzare qualità dell’immagine e dell’audio. Il supporto Dolby Vision, HDR10 e HLG, unito al Filmmaker Mode, restituisce i contenuti esattamente come li ha pensati il regista, senza alterazioni indesiderate.

Per il gaming, il refresh rate nativo di 120Hz, che con VRR arriva fino a 165Hz, si abbina alla piena compatibilità con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium, offrendo un’esperienza fluida e priva di tearing anche nei titoli più esigenti su console di ultima generazione o PC. Il tempo di risposta di appena 0,1 ms garantisce inoltre una reattività istantanea nei momenti più concitati.

Sul fronte audio, il sistema 4.2 canali da 60W con supporto Dolby Atmos restituisce un suono avvolgente direttamente dal televisore, mentre il sistema operativo webOS 26, rinnovato ogni anno fino al 2031, integra le più recenti funzioni di intelligenza artificiale, tra cui Copilot e Gemini, oltre al telecomando Magic Pointer che permette di navigare tra i contenuti con un semplice movimento della mano.

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