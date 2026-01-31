Sconto mai visto per lo smart TV OLED LG: prezzo al minimo storico

L'apparecchio del produttore sudcoreano regala un'esperienza visiva e di ascolto che non ha niente da invidiare a quella del tuo cinema preferito. Oggi lo trovi a un prezzo stracciato.

Preparati a rimanere estasiato. Già dalla prima accensione, lo LG OLED evo AI G5 è capace di lasciarti a bocca aperta per le sue immagini caratterizzate da colori vividi e realistici come mai prima d’ora.

Lo smart TV del produttore sudcoreano ridefinisce gli standard dell’home cinema grazie al rivoluzionario pannello RGB Tandem e al potente processore α11 Gen2 con intelligenza artificiale. Unendo un design ultrasottile a prestazioni visive mozzafiato, questo TV offre un’esperienza visiva e di ascolto senza precedenti, ideale per chi cerca il massimo dell’innovazione.

Oggi, poi, potrai approfittare di uno sconto che non ha precedenti. La promozione di Amazon, infatti, è doppiamente conveniente: non solo potrai risparmiare centinaia e centinaia di euro sul prezzo suggerito dal produttore, ma potrai scegliere di pagarlo a rate senza oneri aggiuntivi (tasso zero vero e nessun costo per l’istruttoria).

LG OLED evo AI G5 da 55 pollici

LG, smart TV OLED a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

A questo prezzo, è meglio non farselo scappare. Lo smart TV LG OLED evo AI G5 da 55 pollici è disponibile su Amazon a un prezzo senza precedenti. Oggi potrai approfittare di uno sconto del 43% e lo paghi 1.300 euro anziché 2.299,oo euro come da prezzo suggerito dal produttore.

Il risparmio è da capogiro. Adesso lo LG OLED evo AI G5 ti costa ben 1.000 euro in meno rispetto al listino: una delle migliori promo che potrai trovare oggi su Amazon.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Optando per questa modalità di pagamento, lo smart TV OLED LG Serie G5 costa 108,34 euro al mese per 12 mesi.

LG OLED evo AI Serie G5 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il nuovo LG OLED evo AI G5 rappresenta l’eccellenza tecnologica del 2025 nel settore dei TV, introducendo il rivoluzionario pannello "Primary RGB Tandem".

Questa innovazione, unita alla tecnologia Brightness Booster Ultimate, permette di raggiungere picchi di luminosità straordinari, superando nettamente i modelli precedenti. Grazie ai pixel auto-illuminanti, il nero rimane perfetto e il contrasto infinito, garantendo immagini spettacolari anche in ambienti molto luminosi.

Il cuore pulsante del dispositivo è il processore α11 Gen2 con Intelligenza Artificiale, progettato per ottimizzare ogni singolo fotogramma. Attraverso il Super Upscaling 4K e l’AI Object Remastering, il TV analizza il flusso di fotogrammi in tempo reale per restituire dettagli nitidi e colori fedeli alla realtà.

L’esperienza sonora non è ovviamente da meno. Il sistema AI Sound Pro effettua un upmix virtuale fino a 11.1.2 canali, rendendo i dialoghi cristallini e l’audio avvolgente e immersivo. Indipendentemente dal programma che stai guardando, ti sembrerà di essere sempre al centro dell’azione.

Per gli appassionati di gaming, l’LG G5 è un punto di riferimento assoluto. Supporta un refresh rate fino a 165Hz e vanta quattro porte HDMI 2.1 compatibili con VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro. Il tempo di risposta di soli 0,1 ms assicura una fluidità d’azione senza precedenti, mentre il Game Optimizer permette di gestire rapidamente tutte le impostazioni avanzate durante le sessioni di gioco.

Il sistema operativo webOS 25 offre un’interfaccia fluida e personalizzabile, garantita per ricevere aggiornamenti per i prossimi cinque anni. Con l’integrazione di Chromecast, AirPlay 2 e il supporto alla tecnologia WOW Orchestra per le soundbar LG, la versatilità e la longevità di questo modello sono assicurate.

LG OLED evo AI G5 da 55 pollici