LG OLED evo AI G5 al minimo storico su Amazon: è la Smart TV da prendere oggi

La Smart TV LG OLED evo AI G5 è in offerta al minimo storico su Amazon: è la Smart TV da prendere oggi per rapporto qualità/prezzo

LG

In sintesi

Offerta Amazon: LG OLED evo AI G5 da 48 pollici in sconto a 1.209 €, venduto e spedito da Amazon con consegna gratuita. Promo valida per breve periodo.

Scheda tecnica e prestazioni: TV OLED evo 4K con processore Alfa 11 Gen 2, intelligenza artificiale, funzionalità Booster Max (luminosità fino a 1,5× superiore), sistema operativo webOS e supporto software garantito per 5 anni.

Per acquistare una Smart TV OLED di alta qualità, la scelta giusta continua a essere rappresentata dalla gamma LG, brand di riferimento assoluto del settore. Su Amazon, in questo momento, è possibile puntare su un modello davvero interessante. Si tratta di LG OLED evo AI G5 con pannello da 48 pollici.

Questa Smart TV, parte della gamma LG del 2025, è ora disponibile in sconto a 1.209 euro, raggiungendo un nuovo prezzo minimo storico. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita. La consegna è sempre gratuita.

Per accedere subito alla promo e acquistare LG OLED evo AI G5 è sufficiente premere sul banner qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

LG OLED evo AI G5 TV 48 pollici, Smart TV 4K, Base da appoggio inclusa, Processore α11 Gen2, Brightness Booster, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, VRR e GSYNC 4K@144Hz, OLED48G56LS 2025

LG OLED evo AI G5: la scheda tecnica

Con LG OLED evo AI G5 è possibile acquistare un TV OLED di alta qualità e con un prezzo decisamente interessante. Si tratta di un modello con pannello da 48 pollici e risoluzione 4K (soluzione giusta per trovare l’equilibrio tra qualità delle immagini e prezzo del televisore).

Il pannello è un OLED evo e può offrire prestazioni eccellenti sia in termini di resa cromatica che di luminosità delle immagini. Da segnalare anche la funzionalità Booster Max che garantisce una luminosità fino a 1,5 volte superiore a quella di un LG tradizionale.

A gestire il funzionamento della Smart TV di LG c’è il processore Alfa 11 Gen 2 con la possibilità di sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente le prestazioni. Lato software, invece, troviamo webOS, piattaforma di riferimento assoluto per garantire un’esperienza utente completa e soddisfacente.

Il sistema operativo include tutte le app dei principali servizi di streaming per l’intrattenimento domestico. LG garantisce un supporto software costante, con aggiornamenti periodici, per ben 5 anni dal rilascio del modello.

LG OLED evo AI G5: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare LG OLED evo AI G5 con un prezzo scontato di 1.209 euro. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è disponibile con consegna gratuita. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto, che porta al minimo storico il modello, è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

