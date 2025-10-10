Libero
LG, offerta da prendere al volo su questa asciugatrice smart

Asciugatrice LG 8 kg con pompa di calore, Wi‑Fi SmartThinQ, Eco Hybrid e Allergy Care: oggi in sconto, ideale per capi morbidi e gestione smart.

LG, offerta da prendere al volo su questa asciugatrice smart Amazon

Cerchi un’asciugatrice affidabile e semplice da usare? LG RH80V9AVHN è oggi protagonista su Amazon con uno sconto del 26%. Una promozione ideale per chi desidera capi asciutti e morbidi senza stendini in casa: la gestione è immediata, la rumorosità è contenuta e il ciclo si adatta automaticamente all’umidità per ottimizzare i tempi. In più, grazie alla connessione Wi‑Fi, puoi monitorare e gestire le funzioni direttamente dall’app, con notifiche a fine ciclo e praticità quotidiana. Scopri l’offerta qui: vai alla pagina Amazon.

Il design a carica frontale e la cura dei dettagli rendono l’esperienza d’uso intuitiva: dalla gestione smart ai programmi dedicati alla cura dei tessuti, tutto è pensato per semplificare la routine e ridurre l’ingombro in casa. Un modello che coniuga praticità e risultati costanti, con un rapporto qualità/prezzo particolarmente interessante in questa fase promozionale.

LG RH80V9AVHN

LG RH80V9AVHN

519,90 €699,00 € -179,10 € (26%)

LG RH80V9AVHN: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon, LG RH80V9AVHN è proposta a 519,90€ con uno sconto del 26%. Tradotto in numeri, il taglio di prezzo equivale a un risparmio di circa 183 euro rispetto al prezzo di riferimento, al quale può essere aggiunto un ulteriore sconto di 24,91 € al check-out. Una promo concreta per portarsi a casa un’asciugatrice smart a pompa di calore con funzioni avanzate senza sforare il budget.

LG RH80V9AVHN

LG RH80V9AVHN

519,90 €699,00 € -179,10 € (26%)

LG RH80V9AVHN: le caratteristiche tecniche

Questa asciugatrice a condensazione con pompa di calore offre una capacità di 8 kg e classe energetica C. La tecnologia Eco Hybrid consente di scegliere se risparmiare fino al 18% di tempo oppure fino al 15% di energia, adattando l’uso alle proprie esigenze. Con Allergy Care, il ciclo dedicato riduce fino al 99,9% degli acari della polvere, ideale per chi soffre di allergie o sensibilità respiratorie.

La connettività Wi‑Fi con SmartThinQ permette di gestire il bucato da remoto e scaricare nuovi programmi. Il sensore di asciugatura rileva l’umidità e regola automaticamente la durata del ciclo, mentre il doppio filtro e il condensatore autopulente mantengono elevate le prestazioni nel tempo. Pratica nell’uso quotidiano, è a libera installazione con oblò reversibile e dimensioni di 60 x 69 x 85 cm, adatte agli spazi domestici standard.

In sintesi, LG RH80V9AVHN combina tecnologie mirate all’efficienza e alla cura dei capi con funzionalità smart, offrendo un set completo di strumenti per asciugature precise, omogenee e confortevoli.

LG RH80V9AVHN

LG RH80V9AVHN

519,90 €699,00 € -179,10 € (26%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

