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LG

La gamma LG gram 2026 arriva in Italia con quattro notebook leggeri, schermi fino a 17 pollici e prezzi da 1.099 euro.

I modelli puntano su portabilità e resistenza grazie al materiale Aerominum, mentre le configurazioni superiori integrano funzioni di intelligenza artificiale.

Gram AI elabora contenuti e crea riepiloghi, gram Link collega smartphone e notebook; le batterie arrivano a 77 Wh.

Un notebook con uno schermo da 17 pollici che pesa appena 1,35 kg. È una delle proposte della nuova gamma LG gram 2026, presentata al CES e ora disponibile ufficialmente anche in Italia. La famiglia comprende quattro modelli, con prezzi a partire da 1.099 euro. LG continua a puntare sulla leggerezza dei suoi portatili, introducendo anche nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

L’obiettivo è rivolgersi soprattutto a chi lavora o studia spesso lontano dalla scrivania e cerca un computer facile da trasportare, senza rinunciare a uno schermo abbastanza grande per lavorare comodamente. Tra le novità c’è anche Aerominum, un materiale sviluppato da LG per alleggerire il telaio e renderlo più resistente ai graffi.

LG gram 2026: le specifiche tecniche dei quattro notebook

Uno dei modelli più interessanti è LG gram 17Z90TL, che riesce a contenere il peso in appena 1,35 kg nonostante il display da 17 pollici. Costa 1.399 euro e potrebbe essere una scelta particolarmente interessante per chi lavora abitualmente con più finestre aperte, ma deve portare il computer con sé ogni giorno.

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Scendendo leggermente di dimensioni troviamo LG gram 16ZB90S, proposto a 1.299 euro. Lo schermo da 16 pollici lascia comunque parecchio spazio per lavorare e può essere un buon compromesso per professionisti e studenti che utilizzano il notebook sia a casa sia durante gli spostamenti.

Il modello più economico della famiglia è LG gram Book 15U50U, disponibile a 1.099 euro. Al suo interno troviamo un processore Intel Core Ultra 5, accompagnato dal supporto alla tecnologia Dual AI. È pensato per chi cerca un computer da utilizzare quotidianamente e preferisce contenere la spesa rispetto alle configurazioni superiori.

Per chi ha bisogno di prestazioni più elevate, LG propone invece gram Pro 17Z90UB, il modello più costoso della gamma, con un prezzo di 2.599 euro. Dispone di uno schermo touch da 17 pollici con risoluzione WQXGA e monta un processore Intel Core Ultra 7. La NPU integrata raggiunge i 50 TOPS, permettendo di sfruttare le funzionalità di Microsoft Copilot+ PC.

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LG gram AI e gram Link: le novità software

L’intelligenza artificiale occupa un posto importante anche sul fronte software. Nei modelli di fascia superiore troviamo gram AI, che permette di cercare informazioni all’interno dei propri contenuti e generare riepiloghi dei documenti. Grazie al modello EXAONE 3.5, alcune elaborazioni avvengono direttamente sul computer, senza dover necessariamente disporre di una connessione Internet.

C’è poi gram Link, una funzione pensata per chi utilizza abitualmente lo smartphone insieme al notebook. Permette di condividere file con dispositivi Android e iOS, oltre a visualizzare lo schermo del telefono direttamente sul computer. LG ha annunciato anche la compatibilità con i propri prodotti basati su webOS.

Per quanto riguarda l’autonomia, i nuovi portatili montano batterie con capacità fino a 77 Wh. Sui modelli di fascia superiore, inoltre, LG annuncia il superamento dei test MIL-STD-810H, utilizzati per verificare la resistenza dei dispositivi in diverse condizioni ambientali. I notebook introducono l’Aerominum, una lega metallica ultraleggera di alluminio e magnesio sviluppata internamente da LG Electronics. Questo materiale è stato ideato per risolvere il compromesso storico tra l’estrema leggerezza del telaio e la sua rigidità strutturale.

Tutti e quattro i notebook sono già disponibili in Italia, acquistabili attraverso lo store ufficiale LG e presso i principali rivenditori.

FAQ Quanto pesa il notebook LG gram da 17 pollici? Qual è il prezzo del nuovo LG gram più economico? LG gram Book 15U50U è il modello più accessibile della gamma e costa 1.099 euro. Quali funzioni offre gram AI? Nei modelli di fascia superiore, gram AI consente di cercare informazioni nei propri contenuti e creare riepiloghi dei documenti. Alcune elaborazioni avvengono sul notebook, anche senza Internet. Come funziona gram Link? Permette di condividere file tra notebook e dispositivi Android o iOS, visualizzare lo schermo dello smartphone sul computer e collegarsi ai prodotti LG basati su webOS. Dove si possono acquistare i portatili LG gram 2026? Tutti e quattro i modelli sono già disponibili in Italia sullo store ufficiale LG e presso i principali rivenditori.