LG, sprofonda il prezzo dell'aspirapolvere top: oggi costa la metà

La scopa elettrica LG è in offerta con uno sconto del 49% e risparmi quasi 200 euro. La puoi anche pagare a rate a tasso zero. Non perdere questa occasione.

Offerta top e sconto eccezionale per l’aspirapolvere senza fili LG CordZero A9K Lite1C. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 49% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi praticamente la metà. Le condizioni d’acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Un ottimo elettrodomestico per la pulizia quotidiana con un rapporto qualità-prezzo prezzo elevatissimo. La scopa elettrica di LG è la soluzione perfetta per la tua abitazione e si adatta a qualsiasi situazione. Dotata di una spazzola con luce LED che mostra dove si annida lo sporco e la puoi utilizzare anche sei hai il parquet. Nella confezione trovi anche utili accessori. Un aspirapolvere di cui non potrai fare a meno e che da oggi trovi a un prezzo speciale.

LG CordZero A9K Lite1C: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori occasioni del giorno per un elettrodomestico. Da oggi trovi su Amazon la scopa elettrica LG CordZero A9K Lite1C a un prezzo di 179 euro grazie allo sconto del 49% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio netto è di 170 euro e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai 15 giorni di tempo da quando ti viene consegnata. Un’occasione lampo da non farsi assolutamente sfuggire.

LG CordZero A9K Lite1C: le caratteristiche tecniche

Spinta dal potente motore Smart Inverter Motor che garantisce un’aspirazione costante e performante su ogni tipo di superficie, l’aspirapolvere LG CordZero A9K Lite1C è la soluzione perfetta per la tua abitazione, in grado di aspirare ogni forma di sporco, anche quello che si annida negli angoli nascosti. Grazie alla tecnologia Axial Turbo Cyclone, il dispositivo crea potenti vortici d’aria che separano efficacemente le particelle di polvere, mentre il sistema di filtrazione a cinque strati è in grado di catturare fino al 99,97% delle polveri sottili e degli allergeni, restituendo un’aria più pulita all’ambiente.

Una caratteristica distintiva di questo modello è la tecnologia LG Kompressor, che permette di comprimere lo sporco raccolto all’interno del contenitore aumentandone la capacità fino a 2,4 volte, riducendo così la frequenza di svuotamento e migliorando l’efficienza operativa. Il comfort d’uso è massimizzato dal tubo telescopico regolabile su quattro diverse lunghezze, che consente di adattare l’ergonomia del prodotto alla tua altezza o alla tipologia di superficie da trattare, rendendo agevole la pulizia di soffitti o angoli nascosti.

La gestione del dispositivo è ulteriormente semplificata dalla connettività Wi-Fi integrata; tramite l’app LG ThinQ, è infatti possibile monitorare lo stato dei filtri, ricevere avvisi sulla manutenzione e consultare lo storico delle pulizie direttamente dall’app dello smartphone. La manutenzione è pensata per essere rapida e igienica, grazie ai filtri metallici e in tessuto completamente lavabili sotto l’acqua corrente. In termini di autonomia, la batteria agli ioni di litio intercambiabile assicura sessioni di pulizia prolungate, mentre il sistema di ricarica flessibile consente di posizionare la base a muro o in modalità libera. Gli accessori inclusi, come la bocchetta per le fessure e la spazzola multi-superficie, completano un pacchetto tecnologico studiato per chi cerca potenza e semplicità di utilizzo.

