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Aspirapolvere LG in offerta al minimo storico: sconto mai visto prima

Da oggi trovi l'aspirapolvere LG CordZero A9K Lite1C con uno sconto del 43% e risparmi centinaia di euro. Non perdere questa occasione.

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Aspirapolvere LG LG

Se sei alla ricerca di un aspirapolvere senza fili a un prezzo mai visto prima, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi, infatti, trovi su Amazon la scopa elettrica LG CordZero A9K Lite1C in promo con uno sconto del 43% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Per questo modello si tratta del minimo storico e di una delle migliori occasioni di tutto il web. L’aspirapolvere senza fili di LG assicura una grande potenza di aspirazione e si adatta a qualsiasi superficie, grazie alla maxi spazzola per il parquet che include anche i LED per rivelare la polvere. Leggera, arriva fino al soffitto e la puoi anche gestire da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

LG CordZero A9K Lite1C

LG CordZero A9K Lite1C

197,38 €349,00 € -151,62 € (43%)

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LG CordZero A9K Lite1C: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale e prezzo in picchiata per l’aspirapolvere LG CordZero A9K Lite1C. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 199 euro grazie allo sconto del 43% che fa risparmiare ben 150 euro su quello di listino. Per questo modello si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’aspirapolvere è immediata e acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnata. Non perdere questa opportunità.

LG CordZero A9K Lite1C

LG CordZero A9K Lite1C

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LG CordZero A9K Lite1C: le caratteristiche tecniche

L’aspirapolvere LG CordZero A9K Lite1C è la soluzione ideale per chi non vuole spendere cifre esagerate per il suo nuovo aspirapolvere e allo stesso tempo è alla ricerca di un modello performante. Il cuore del sistema è il motore Smart Inverter, garantito per 10 anni, che insieme alla tecnologia Axial Turbo Cyclone separa efficacemente le particelle di polvere, garantendo prestazioni elevate e costanti nel tempo.

Una delle caratteristiche più innovative di questo modello è la tecnologia LG Kompressor: con un semplice gesto, puoi comprimere lo sporco e i peli raccolti all’interno del contenitore. Questo non solo aumenta la capacità di raccolta, riducendo la frequenza di svuotamento, ma permette anche di espellere i detriti in modo più igienico e compatto. Per chi soffre di allergie, il sistema di filtrazione a 5 strati è un vero alleato: è in grado di catturare fino al 99,999% delle particelle di polvere, assicurando che l’aria nell’ambiente sia perfettamente pulita.

L’aspirapolvere LG è estremamente versatile grazie al suo tubo telescopico regolabile su quattro diverse altezze, che permette un utilizzo ergonomico per chiunque e facilita la pulizia di angoli difficili o soffitti. Con la connettività Wi-Fi e l’app LG ThinQ, puoi monitorare lo stato del filtro, ricevere avvisi sulla manutenzione e consultare la cronologia delle pulizie direttamente dal tuo smartphone. Grazie alla batteria sostituibile e ricaricabile, avrai sempre l’autonomia necessaria per gestire ogni angolo della tua casa con la massima libertà.

LG CordZero A9K Lite1C

LG CordZero A9K Lite1C

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