LG, prezzo a picco per la scopa elettrica top: mai così conveniente

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La LG CordZero A9K Lite1C è la scopa elettrica pensata per chi vuole pulire casa in modo rapido, senza fili tra i piedi e senza rinunciare a una potenza di aspirazione elevata. Grazie al sistema KOMPRESSOR, al motore Smart Inverter garantito 10 anni e alla connettività Wi-Fi, unisce prestazioni professionali a una gestione smart tramite app. Oggi, poi, diventa più conveniente che mai grazie alla promo garantita da Amazon: allo sconto esagerato che fa crollare il prezzo al minimo storico si somma anche la possibilità di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria.

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LG, promo senza senso sulla scopa elettrica senza fili: sconto, rate e prezzo finale

Difficile trovare una scopa elettrica di questo livello a queste condizioni: si passa dai 349 euro di listino a soli 139 euro grazie allo sconto del 60%. I conti si fanno piuttosto facilmente: comprandola adesso risparmi ben 210 euro rispetto al prezzo consigliato dlalostesso produttore. E se preferisci dilazionare la spesa, Amazon ti dà la possibilità di pagarla in 5 rate a tasso zero, senza interessi aggiuntivi e senza pesare tutto in un’unica soluzione. Un’occasione così conveniente su un prodotto LG non capita spesso.

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LG CordZero A9K Lite1C scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il sistema KOMPRESSOR è il cuore del sistema di aspirazione di questa scopa elettrica: compatta la polvere all’interno del contenitore semplicemente azionando una levetta, aumentandone la capacità fino a 2,4 volte (da 0,44 a 1,05 litri). Il risultato è che devi svuotarla molto meno di frequente, con un vantaggio concreto per chi ha una casa grande o non vuole interrompere le pulizie a metà.

Ad alimentarla c’è il motore Smart Inverter, garantito 10 anni dal produttore, capace di erogare fino a 220 W di potenza aspirante. Abbinato alla tecnologia Axial Turbo Cyclone, mantiene un flusso d’aria costante anche durante le sessioni più lunghe, così puoi affrontare anche lo sporco più ostinato senza perdere efficacia.

L’autonomia arriva fino a 60 minuti con una singola carica, un valore che ti permette di pulire più stanze senza doverti fermare per ricaricare. Il tubo telescopico, regolabile su 4 livelli di altezza (da 890 a 1.120 mm), si adatta alla tua statura per una postura più comoda, riducendo l’affaticamento della schiena durante l’uso prolungato. La spazzola motorizzata per parquet è dotata di luci LED che illuminano il pavimento durante l’aspirazione, rendendo visibile anche la polvere più sottile nascosta negli angoli bui. Un dettaglio che rende la pulizia più precisa, soprattutto nelle zone della casa meno illuminate.

Grazie alla connettività Wi-Fi e all’app dedicata, puoi monitorare in tempo reale lo stato della batteria e dei filtri direttamente dallo smartphone. Il filtro a 5 strati integrato garantisce inoltre un’aspirazione di alto livello, trattenendo polvere e allergeni per un’aria più pulita in casa.

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