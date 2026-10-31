LG, prezzo a picco per lo smart TV OLED: va comprato subito

Capace di garantire un'esperienza visiva di altissimo livello, è disponibile su Amazon a un prezzo mai così basso. Oggi risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

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Chi passa all’OLED difficilmente torna indietro, e la LG OLED65B6ELC della serie OLED AI B6 è probabilmente la miglior opzione a tua disposizione per fare il passaggio da un normale TV LED a un TV OLED. Ogni pixel si accende e si spegne da solo, quindi i neri sono davvero neri e il contrasto resta alto anche con la luce del salotto accesa. Il formato da 65 pollici è quello giusto per film, serie e partite, mentre il processore α8 AI 4K Gen3 ottimizza immagini e suono in tempo reale, senza che tu debba toccare impostazioni.

Con la promozione di oggi su Amazon, poi, lo smart TV a intelligenza artificiale del produttore sudcoreano diventa più conveniente che mai: approfitti di uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro sul listino e porti a casa uno dei migliori smart TV OLED sul mercato a un prezzo eccezionale.

LG OLED AI Serie B6 65 pollici 1.499,00 € -35% 2.299,00 € Risparmi 800,00 € Acquista su Amazon

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LG, è questo lo smart TV da comprare subito: sconto e prezzo finale

A questo prezzo, lo smart TV con processore a intelligenza artificiale di LG è da comprare immediatamente. Lo LG Serie B6 da 65 pollici è scontato del 35% e costa 1.499 euro anziché 2.299 euro come da listino. Un risparmio di ben 800 euro rispetto al prezzo suggerito dal produttore.

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LG OLED65B6ELC scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Già alla prima accensione, ti accorgerai di vivere un’esperienza visiva senza precedenti. Il pannello OLED dello smart TV di LG in offerta su Amazon conta oltre 8 milioni di pixel capaci di spegnersi del tutto. Per questo motivo, il pannello è certificato Perfect Black in qualsiasi condizione di luce. A gestire l’immagine c’è il processore α8 AI 4K Gen3, che migliora la nitidezza dei contenuti con l’AI Super Upscaling 4K e l’AI HDR Remastering, così anche una vecchia serie in bassa risoluzione sembra più definita. Dolby Vision, HDR10, HLG e Filmmaker Mode completano il quadro per chi ama il cinema.

Per il gaming il pannello arriva a 120 Hz nativi, con 4K a 120 fps, VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium. Il tempo di risposta è sotto 0,1 ms, e con ALLM, HGiG e il Game Optimizer con Game Dashboard puoi regolare tutto al volo mentre giochi. Le 4 porte HDMI 2.1, con eARC, bastano per console, PC e soundbar insieme.

L’audio è da 20 W su 2.0 canali, con Dolby Atmos e AI Sound Pro, che simula un suono fino a 11.1.2 canali per dare più ampiezza alla scena. Se cerchi un impianto più corposo puoi collegare una soundbar compatibile, mentre la funzione di uscita audio simultanea permette di usare anche le cuffie Bluetooth senza disturbare nessuno.

Il sistema operativo webOS 26 include l’AI Hub, con Gemini e Copilot, riconosce la tua voce e ti consiglia cosa guardare. È compatibile con Apple AirPlay e Google Home, ha la protezione LG Shield e promette 8 anni di aggiornamenti. Il design è ultrasottile, solo 45,9 mm di spessore e 17,1 kg senza base, quindi si inserisce bene a muro come su un mobile.

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