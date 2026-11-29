Amazon

Con la lavasciuga LG AI DD Serie R3 l’intelligenza artificiale fa il suo ingresso nella lavanderia della tua abitazione. Come suggerisce anche il nome, infatti, questo elettrodomestico sfrutta sensori avanzati e apprendimento automatico per garantirti un bucato impeccabile in poco tempo (asciutto, già pronto da indossare) e consumi di acqua ed energia elettrica ridotti al minimo indispensabile.

E grazie all’offerta di oggi su Amazon, la lavasciuga del produttore sudcoreano è più conveniente che mai. Non solo potrai approfittare di uno sconto senza precedenti, ma puoi scegliere di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. Insomma, doppia convenienza a poche ore dalla fine delle offerte della Settimana del Black Friday.

LG AI DD Serie R3 Lavasiuga smart 9/6KG 408,00 € -37% 649,00 € Risparmi 241,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

LG, la lavasciuga smart a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

A questo prezzo, la lavasciuga smart di LG va comprata prima che le scorte possano terminare. La LG AI DD Serie R3 da 9/6kg di carico è scontata del 37% e costa 408 euro: un risparmio di 240 euro rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento a rate senza interessi né spese di istruttoria. In questo modo, la lavasciuga smart ti costa 81,60 euro al mese per cinque mesi.

LG AI DD Serie R3 Lavasiuga smart 9/6KG 408,00 € -37% 649,00 € Risparmi 241,00 € Acquista su Amazon

LG AI DD Serie R3 lavasciuga smart scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Con l’intelligenza artificiale tutto è più semplice. Anche fare il bucato. Il sistema AI DD ideato dai tecnici di LG pesa il carico, riconosce i tessuti e sceglie tra 20.000 combinazioni di movimenti del cestello. In questo modo i capi saranno lavati sempre in maniera impeccabile ed evitando di stressare eccessivamente le fibre.

Alla base c’è il motore Inverter Direct Drive, garantito 10 anni, che lavora con precisione e riduce rumore e vibrazioni. Con 1.400 giri di centrifuga i panni escono più asciutti, e il lavaggio in sé è in classe A con circa 50 litri d’acqua per ciclo.

Il lavaggio a vapore Steam elimina germi, batteri e allergeni, e aiuta anche a ridurre le pieghe, mentre il programma Allergy Care, approvato dalla British Allergy Foundation, riduce il 99,9% degli acari della polvere. È una scelta pensata per chi ha bambini piccoli o soffre di allergie, e permette di igienizzare anche capi che normalmente non andrebbero lavati ad alta temperatura.

Per l’asciugatura entra in gioco Eco Hybrid, che ti lascia scegliere tra la modalità Eco, più delicata e a basso consumo, e la modalità Turbo, più rapida quando hai fretta. Con 6 kg di capacità puoi asciugare un carico medio senza spostare i panni, e il ciclo completo di lavaggio e asciugatura ti libera dallo stendino.

Tra i 12 programmi trovi Cotone, Delicati/Seta, Eco, Sintetico, Mix, Rapido 14 minuti e il programma AI intelligente, con partenza ritardata fino a 19 ore per avviare il ciclo quando vuoi. Il cestello da 68 litri in acciaio inox, la porta che si apre a 150° e la Diagnosi intelligente per i controlli rapidi completano la dotazione. Con 56,5 cm di profondità entra anche nei bagni più stretti.

LG AI DD Serie R3 Lavasiuga smart 9/6KG 408,00 € -37% 649,00 € Risparmi 241,00 € Acquista su Amazon