LG, sconto esagerato per la lavasciuga smart: è l'affare del giorno

Sconto senza precedenti sulla lavasciuga smart del produttore sudcoreano. Calcola autonomamente durata del lavaggio e la quantità d'acqua necessaria per capi coccolati e protetti.

Capi coccolati, curati e protetti lavaggio dopo lavaggio. Grazie a sensori avanzati e algoritmi di intelligenza artificiale, la lavasciuga LG AI DD Serie R5 è l’ideale per un bucato sempre pulito e capi che non perdono fibre e colore lavaggio dopo lavaggio.

La lavasiuga del produttore sudcoreano rappresenta la soluzione definitiva per chi cerca un prodotto "all-in-one" capace di lavare e asciugare i capi con la massima efficienza e il minimo sforzo manuale. Grazie alla capacità di carico elevata (10kg in lavaggio e 6kg in asciugatura) potrai gestire facilmente tutto il bucato familiare e ottimizzare tempi e consumi. Oltre che, come detto, proteggere anche i tuoi capi più delicati.

Oggi, poi, la trovi a un prezzo mai così basso grazie al doppio sconto garantito da Amazon. Ma non è tutto: potrai anche scegliere di pagarla a rate senza interessi e senza spese di istruttoria grazie al servizio paga a rate a tasso 0 di Amazon.

LG, la lavasciuga smart a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promozione disponibile oggi su Amazon rende l’elettrodomestico del produttore sudcoreano doppiamente conveniente. Non solo puoi approfittare di un doppio sconto mai visto in precedenza, ma hai la possibilità di dilazionare il pagamento in rate mensili senza costi aggiuntivi. Ma procediamo con ordine.

La LG AI DD R5 è disponibile su Amazon con uno sconto del 34% al quale si somma un secondo sconto (automatico al checkout) del valore di 24,55 euro. Sommando le due promozioni, il prezzo crolla a 473,24 euro, quasi 280 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento a rate a tasso 0 di Amazon. In questo modo, la LG AI DD Serie R5 costa poco più di 90 euro al mese per cinque mesi.

LG AI DD D4R5010TSWS Serie R5 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Progettata per gestire carichi importanti grazie a una capacità di 10 kg in lavaggio e 6 kg in asciugatura, la lavasciuga LG AI DD Serie R5 porta l’intelligenza artificiale all’interno della tua lavanderia. I sensori integrati nel cestello (e non solo) non si limitano a pesare il bucato: rilevano la morbidezza e la tipologia di tessuto per scegliere autonomamente il movimento del cestello più adatto.

La capacità della lavasciuga in offerta su Amazon di personalizzare ogni singolo ciclo di lavaggio permette di proteggere i capi più delicati, riducendo l’usura delle fibre (rispetto a un ciclo di lavaggio "normale") in maniera significativa. In questo modo, ogni ciclo di lavaggio diventa un trattamento specifico che preserva la qualità degli indumenti nel lungo periodo, ottimizzando al contempo tempo ed energia.

Per chi soffre di allergie o ha bambini piccoli, la tecnologia LG Steam è un alleato fondamentale. Attraverso l’uso del vapore, la lavasciuga è in grado di eliminare il 99,9% degli allergeni, come acari della polvere e pollini, che possono causare problemi respiratori o dermatiti. Oltre all’aspetto igienico, l’azione del vapore distende le fibre, riducendo drasticamente le pieghe sui vestiti e facilitando la successiva stiratura, rendendo la gestione del guardaroba molto più rapida e meno faticosa.

L’ecosistema smart è completato dalla connettività Wi-Fi e dall’integrazione con l’app ThinQ. Gli utenti possono scaricare nuovi cicli di lavaggio, monitorare il consumo energetico e avviare l’elettrodomestico da remoto tramite smartphone o assistenti vocali. La funzione Smart Diagnosis permette inoltre di risolvere piccoli problemi tecnici in autonomia, evitando chiamate inutili all’assistenza.

