Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

L'ultimo modello dell'Amazon Kindle è in offerta con un super sconto del 42%. Compatto e con uno schermo antiriflesso da 6 pollici.

Amazon Kindle (Ultimo modello) 89,99 € -42% 154,99 € Risparmi 65,00 € Acquista su Amazon

Se ami leggere ma lo spazio in borsa o nello zaino è sempre poco, passare dalla pila di libri cartacei a un lettore digitale può fare davvero la differenza. In questo momento Amazon Kindle (Ultimo modello) è disponibile con uno sconto del 42% che rende molto più accessibile un dispositivo pensato per trasformare la lettura quotidiana, a casa e in viaggio.

Questo modello di Kindle punta tutto sulla comodità d’uso: è il più leggero e compatto della gamma, così puoi impugnarlo a lungo senza affaticarti, anche con una sola mano. Lo schermo antiriflesso da 6 pollici con contrasto elevato e illuminazione frontale regolabile – più luminosa rispetto alle generazioni precedenti – permette di leggere in modo chiaro sia al chiuso sia all’aperto, riducendo il fastidio degli schermi tradizionali. La memoria da 16 GB, insieme a un’autonomia che arriva fino a sei settimane, lo rende un compagno ideale per chi legge molto e vuole portare con sé una vera e propria libreria digitale.

Amazon Kindle (Ultimo modello) in offerta su Amazon: sconto del 42% sul lettore ebook compatto

Questa promozione rende l’Amazon Kindle (Ultimo modello) particolarmente interessante per chi vuole entrare nel mondo degli ebook senza spendere troppo: oggi puoi acquistarlo a 89,99€ grazie a uno sconto del 42% rispetto al prezzo di listino. Per un lettore dedicato, con schermo antiriflesso, illuminazione frontale regolabile e 16 GB di spazio per migliaia di libri, si tratta di una cifra competitiva nella fascia dei dispositivi pensati solo per la lettura, senza distrazioni da app e notifiche.

Amazon

Approfitta subito dell’offerta su Amazon Kindle

Il lettore ebook Amazon con lo schermo antiriflesso da 6 pollici e la batteria che dura fino a 6 settimane

Per chi legge ovunque – in treno, in spiaggia o a letto la sera – avere un dispositivo pensato solo per i libri, comodo da tenere in mano e con autonomia elevata è un vantaggio concreto rispetto allo smartphone o al tablet.

Il Kindle più leggero e compatto : dimensioni ridotte e peso contenuto lo rendono ideale per l’uso prolungato, perfetto per leggere a lungo senza affaticare polso e mani, anche durante i viaggi.

: dimensioni ridotte e peso contenuto lo rendono ideale per l’uso prolungato, perfetto per leggere a lungo senza affaticare polso e mani, anche durante i viaggi. Schermo da 6 pollici antiriflesso con alto contrasto : il pannello è studiato per imitare la carta, riducendo i riflessi e migliorando la leggibilità sotto la luce diretta del sole, così puoi leggere comodamente sia all’aperto sia in interni.

: il pannello è studiato per imitare la carta, riducendo i riflessi e migliorando la leggibilità sotto la luce diretta del sole, così puoi leggere comodamente sia all’aperto sia in interni. Illuminazione frontale regolabile più luminosa : la luce integrata, ora più luminosa del 25% al massimo, permette di adattare la lettura all’ambiente, dalla stanza buia alla stanza molto illuminata, senza affaticare la vista.

: la luce integrata, ora più luminosa del 25% al massimo, permette di adattare la lettura all’ambiente, dalla stanza buia alla stanza molto illuminata, senza affaticare la vista. Modalità scura : utile per leggere in ambienti poco illuminati o di notte, riducendo il bagliore dello schermo e rendendo la lettura più confortevole prima di dormire.

: utile per leggere in ambienti poco illuminati o di notte, riducendo il bagliore dello schermo e rendendo la lettura più confortevole prima di dormire. Batteria fino a 6 settimane : una sola ricarica è sufficiente per settimane di utilizzo, così non devi preoccuparti di portare sempre con te il caricabatterie o cercare prese di corrente.

: una sola ricarica è sufficiente per settimane di utilizzo, così non devi preoccuparti di portare sempre con te il caricabatterie o cercare prese di corrente. 16 GB di memoria interna : lo spazio disponibile consente di archiviare migliaia di libri, riviste e fumetti, trasformando il dispositivo in una libreria tascabile sempre a portata di mano.

: lo spazio disponibile consente di archiviare migliaia di libri, riviste e fumetti, trasformando il dispositivo in una libreria tascabile sempre a portata di mano. Accesso a Kindle Unlimited : il servizio in abbonamento consente di esplorare milioni di libri e migliaia di audiolibri, ampliando enormemente le possibilità di lettura rispetto ai soli titoli acquistati singolarmente.

: il servizio in abbonamento consente di esplorare milioni di libri e migliaia di audiolibri, ampliando enormemente le possibilità di lettura rispetto ai soli titoli acquistati singolarmente. Design con materiali riciclati: l’uso di plastica e magnesio riciclati, insieme a un imballaggio a base di fibre di legno da fonti sostenibili, offre un’opzione più attenta all’ambiente a chi cerca un dispositivo elettronico responsabile.

Amazon Kindle (Ultimo modello) 89,99 € -42% 154,99 € Risparmi 65,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Amazon Kindle (Ultimo modello), approfitta subito dell’offerta lampo al 42% di sconto prima che le scorte si esauriscano.

Amazon

FAQ Quanto dura la batteria del Kindle Amazon (Ultimo modello) con una ricarica? La batteria del Kindle Amazon (Ultimo modello) può durare fino a 6 settimane con una sola ricarica, in base all’uso. Lo schermo del Kindle Amazon (Ultimo modello) si legge bene sotto il sole? Sì, lo schermo da 6 pollici è antiriflesso e con alto contrasto, pensato per essere leggibile anche alla luce diretta del sole. Quanti libri posso salvare sul Kindle Amazon (Ultimo modello)? Con 16 GB di memoria puoi archiviare migliaia di ebook, riviste e fumetti, a seconda del peso dei singoli file. Il Kindle Amazon (Ultimo modello) è adatto per leggere al buio? Sì, ha illuminazione frontale regolabile più luminosa e modalità scura, ideale per leggere in ambienti poco illuminati.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.