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Ami ascoltare musica, audiolibri o programmi radio in casa ma ti manca un dispositivo semplice, compatto e versatile che gestisca CD, USB e Bluetooth senza complicazioni? In queste ore su Amazon l’Arafuna Lettore CD Portatile è proposto con uno sconto del 32%, portandolo a un prezzo molto accessibile di 38,99€ per aggiungere musica di qualità a qualsiasi stanza.

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Questo modello Arafuna è pensato come soluzione tutto-in-uno per l’ascolto domestico: funziona come lettore CD, radio FM, speaker Bluetooth e player USB, con un comodo display LED frontale che mostra modalità e tempi di riproduzione. Può essere appeso alla parete o posizionato su un mobile, include telecomando per il controllo a distanza e integra funzioni come la memoria dell’ultima traccia, il supporto ad audiolibri e la riproduzione ripetuta, risultando adatto tanto agli adulti quanto ai bambini e a chi studia lingue.

Arafuna Lettore CD Portatile in offerta su Amazon: sconto del 32% e prezzo sotto i 40 euro

In questo momento l’Arafuna Lettore CD Portatile è proposto a circa 38,99€ grazie a uno sconto del 32% rispetto al prezzo di listino, una cifra competitiva per un lettore CD con Bluetooth, radio, USB e altoparlanti HiFi integrati. Per chi cerca un sistema compatto da usare in cucina, in salotto o in camera dei ragazzi, si posiziona tra le soluzioni più complete della fascia economica, evitando di dover acquistare più dispositivi separati. Trattandosi di un prodotto disponibile su Amazon, puoi contare su consegna rapida e sulla consueta finestra di reso prevista dalla piattaforma, così da provarlo in casa in tutta tranquillità.

Se ti interessa un dispositivo versatile per ascoltare CD, musica da chiavetta o streammare l’audio dal telefono, questo è un buon momento per approfittare dell’offerta: l’Arafuna Lettore CD Portatile è disponibile con uno sconto del 32% e si collega facilmente a smartphone e accessori Bluetooth grazie al supporto 5.0 integrato.

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Approfitta ora dell’offerta sull’Arafuna Lettore CD Portatile

Il lettore CD da casa con il Bluetooth 5.0 e la radio FM integrata

Se vuoi un sistema semplice per avere musica e contenuti sempre a portata di mano senza app complesse, questo lettore CD da casa punta proprio sulla praticità d’uso e sulla versatilità delle sorgenti.

Bluetooth 5.0 con funzione ricevitore e trasmettitore : puoi inviare l’audio dal lettore a cuffie o altoparlanti wireless, oppure ricevere la musica dal tuo smartphone e ascoltarla tramite gli altoparlanti integrati, con connessione stabile fino a circa 10 metri.

: puoi inviare l’audio dal lettore a cuffie o altoparlanti wireless, oppure ricevere la musica dal tuo smartphone e ascoltarla tramite gli altoparlanti integrati, con connessione stabile fino a circa 10 metri. Radio FM a banda intera 76–108 MHz : ti permette di seguire notiziari, meteo, musica e informazioni sul traffico direttamente dai principali canali radio, trasformando il dispositivo in una piccola radio da casa multiuso.

: ti permette di seguire notiziari, meteo, musica e informazioni sul traffico direttamente dai principali canali radio, trasformando il dispositivo in una piccola radio da casa multiuso. Schermo LED frontale con 5 modalità : la presenza del display semplifica la gestione quotidiana, perché mostra chiaramente se stai usando CD, Bluetooth, FM, AUX o USB, oltre al tempo di riproduzione.

: la presenza del display semplifica la gestione quotidiana, perché mostra chiaramente se stai usando CD, Bluetooth, FM, AUX o USB, oltre al tempo di riproduzione. Ingresso USB e jack da 3,5 mm : puoi riprodurre file MP3, WMA e FLAC da chiavette fino a 32 GB, collegare sorgenti esterne come lettori MP3 o smartphone via cavo, oppure usare le cuffie per l’ascolto personale.

: puoi riprodurre file MP3, WMA e FLAC da chiavette fino a 32 GB, collegare sorgenti esterne come lettori MP3 o smartphone via cavo, oppure usare le cuffie per l’ascolto personale. Funzione memoria e ripetizione A-B : il lettore riprende dall’ultima traccia ascoltata e consente di ripetere un segmento specifico, soluzione comoda per chi segue corsi audio o studia lingue straniere.

: il lettore riprende dall’ultima traccia ascoltata e consente di ripetere un segmento specifico, soluzione comoda per chi segue corsi audio o studia lingue straniere. Installazione a parete e telecomando incluso : puoi fissarlo al muro o appoggiarlo su un piano e controllarlo dal divano entro 10 metri, ideale per non doverti alzare ogni volta per cambiare traccia o modalità.

: puoi fissarlo al muro o appoggiarlo su un piano e controllarlo dal divano entro 10 metri, ideale per non doverti alzare ogni volta per cambiare traccia o modalità. Alimentazione tramite cavo: non è ricaricabile e funziona collegato alla presa di corrente, così non devi preoccuparti di batterie scariche quando lo usi per ascolti prolungati.

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FAQ Il lettore CD Arafuna è compatibile con cuffie e altoparlanti Bluetooth? Sì, grazie al Bluetooth 5.0 integrato può trasmettere l’audio a cuffie e speaker wireless compatibili. Posso usare il lettore CD Arafuna per ascoltare musica dal telefono? Sì, puoi collegare lo smartphone via Bluetooth come sorgente audio o tramite cavo AUX da 3,5 mm. Il lettore CD Arafuna funziona a batteria o solo a corrente? Questo modello non è ricaricabile e può essere utilizzato solo collegandolo tramite cavo alla presa di corrente. Che tipo di file supporta la porta USB del lettore CD Arafuna? La porta USB supporta chiavette fino a 32 GB con file nei formati MP3, WMA e FLAC.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.